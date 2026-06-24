Nezvyklá herecká dvojice. Kylie Minogue natáčí s Quentinem Tarantinem

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Quentin Tarantino si zahraje v novém filmu Tangled Up in Blue po boku Kylie...

Quentin Tarantino si zahraje v novém filmu Tangled Up in Blue po boku Kylie Minogue. | foto: koláž iDNES David Votruba

Quentin Tarantino při natáčení filmu Django Unchained
Zpěvačka Kylie Minogue
Kylie Minogue, únor 2026
Allison Williamsová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024)
15 fotografií
Slavný režisér Quentin Tarantino se znovu spojil se svým velšským kolegou Jamiem Adamsem pro nový celovečerní snímek s názvem Tangled Up in Blue. Tarantino se zde nečekaně objeví jako herec. To ovšem není všechno. Po boku slavného režiséra se ve filmu představí také australská zpěvačka Kylie Minogue nebo Jason Isaacs.

Ikonický režisér (Kill Bill, Pulp Fiction, Hanebný pancharti) a australská popová superstar se o víkendu společně pohybovali po velšském městečku Porthcawl. Podle místního média natáčeli scény z pohřbu v kostele Newton Church a smuteční hostinu v hostinci Saltwater Inn.

„Poslal jsem mu mail s nástinem příběhu. Upřímně jsem mu napsal, že v něj jako herce věřím. Je jedním z nejlepších vypravěčů, kteří umí vyprávět prostřednictvím rozhovoru. Říkal jsem si, že by to pro tu postavu bylo skvělé. Nečekal jsem, že se mi ozve. O dva týdny později mi ale jeho agent odpověděl, že to Quentina zaujalo,“ pochlubil se Adams v rozhovoru pro Variety.

V novém filmu, který vzniká pod hlavičkou newyorské produkční společnosti Visor Entertainment, se dále objeví také Jason Isaacs, Allison Williamsová, Sofia Boutella nebo raper RZA.

Zatím poslední Adamsův snímek Only What We Carry s obsazením Quentina Tarantina natočil režisér ve francouzském Deauville za pouhých šest dní. Příběh pojednává o milostných zápletkách mezi tanečnicí, její sestrou a bývalým choreografem.

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