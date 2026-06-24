Ikonický režisér (Kill Bill, Pulp Fiction, Hanebný pancharti) a australská popová superstar se o víkendu společně pohybovali po velšském městečku Porthcawl. Podle místního média natáčeli scény z pohřbu v kostele Newton Church a smuteční hostinu v hostinci Saltwater Inn.
„Poslal jsem mu mail s nástinem příběhu. Upřímně jsem mu napsal, že v něj jako herce věřím. Je jedním z nejlepších vypravěčů, kteří umí vyprávět prostřednictvím rozhovoru. Říkal jsem si, že by to pro tu postavu bylo skvělé. Nečekal jsem, že se mi ozve. O dva týdny později mi ale jeho agent odpověděl, že to Quentina zaujalo,“ pochlubil se Adams v rozhovoru pro Variety.
V novém filmu, který vzniká pod hlavičkou newyorské produkční společnosti Visor Entertainment, se dále objeví také Jason Isaacs, Allison Williamsová, Sofia Boutella nebo raper RZA.
Zatím poslední Adamsův snímek Only What We Carry s obsazením Quentina Tarantina natočil režisér ve francouzském Deauville za pouhých šest dní. Příběh pojednává o milostných zápletkách mezi tanečnicí, její sestrou a bývalým choreografem.