Nejlepším filmem tohoto století je podle Quentina Tarantina drama Černý jestřáb sestřelen od Ridleyho Scotta. Film je inspirován skutečnými událostmi pádu vrtulníku Black Hawk během bitvy o Mogadišo v Somálsku v roce 1993.
„Když jsem ten film viděl poprvé, líbil se mi, ale vlastně si myslím, že byl tak intenzivní, že na mě přestal působit a nezůstal mi v paměti tak, jak by měl. Od té doby jsem ho viděl několikrát, ne mockrát, ale myslím si, že je to mistrovské dílo, a jedna z věcí, které na něm tak miluji, je, že je to jediný film, který se skutečně snaží o stejný smysl, vizuální efekt a pocit jako Coppolova Apokalypsa, a myslím si, že se mu to daří,“ řekl dvaašedesátiletý režisér filmu Pulp Fiction.
„Udržuje intenzitu po celé 2 hodiny a 45 minut, nebo kolik to je, a když jsem ho nedávno viděl znovu, moje srdce bilo po celou dobu trvání filmu. Uchvátil mě a nepustil. Režisérský výkon je více než mimořádný,“ ocenil Tarantino kolegu Scotta.
Snímek s Joshem Hartnettem a Ewanem McGregorem získal čtyři nominace na Oscara a dvě ceny za střih a zvuk.
Na druhé místo svého žebříčku dal Tarantino animovaný film Toy Story 3. „Je to skoro dokonalý film. Posledních pět minut mě totálně chytilo za srdce,“ uvedl s tím, že se většinou nepodaří natočit dobrý závěr trilogie a tady se to povedlo.
Třetí nejlepší film století je z jeho pohledu Ztraceno v překladu. Film s Billem Murrayem a Scarlett Johanssonovou natočila Sophia Coppola v roce 2003.
„Zamiloval jsem se do filmu Ztraceno v překladu natolik, že jsem se zamiloval do Sofie Coppoly,“ řekl režisér. „Mluvil jsem o tom s Pedrem Almodóvarem a oba jsme se shodli, že je to taková dívčí komedie, a to v tom nejlepším slova smyslu. Takovou dívčí komedii jsem už dlouho neviděl a žádnou takovou dívčí komedii jsem neviděl tak dobře natočenou,“ míní Tarantino.
Na čtvrté místo dal Nolanův válečný film Dunkerk z roku 2017. „Další film, který se mi zpočátku nelíbil. Poprvé na mě plně nezapůsobil, ale čím více jsem ho sledoval, tím více jsem ocenil jeho mistrovství,“ uvedl režisér.
Top 5 uzavírá film Až na krev od Paula Thomase Andersona. „Má v sobě staré hollywoodské řemeslo, aniž by se o to snažil. Mohl by být na prvním nebo druhém místě, ale má jednu slabinu a tou je Paul Dano. Je slabý a nezajímavý. Austin Butler by v té roli byl skvělý,“ přemýšlí režisér.
