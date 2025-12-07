Tarantino sestavil žebříček nej filmů 21. století. První je Ridley Scott, druhý animák

Režisér Quentin Tarantino sestavil pro podcast amerického spisovatele Breta Eastona Ellise žebříček dvaceti nejlepších filmů 21. století. Na vrcholu je válečné drama Černý jestřáb sestřelen od Ridleyho Scotta z roku 2001. Druhé místo získal překvapivě animovaný film.
Černý jestřáb sestřelen (2001)
Toy Story 3
Ztraceno v překladu
Nejlepším filmem tohoto století je podle Quentina Tarantina drama Černý jestřáb sestřelen od Ridleyho Scotta. Film je inspirován skutečnými událostmi pádu vrtulníku Black Hawk během bitvy o Mogadišo v Somálsku v roce 1993.

„Když jsem ten film viděl poprvé, líbil se mi, ale vlastně si myslím, že byl tak intenzivní, že na mě přestal působit a nezůstal mi v paměti tak, jak by měl. Od té doby jsem ho viděl několikrát, ne mockrát, ale myslím si, že je to mistrovské dílo, a jedna z věcí, které na něm tak miluji, je, že je to jediný film, který se skutečně snaží o stejný smysl, vizuální efekt a pocit jako Coppolova Apokalypsa, a myslím si, že se mu to daří,“ řekl dvaašedesátiletý režisér filmu Pulp Fiction.

„Udržuje intenzitu po celé 2 hodiny a 45 minut, nebo kolik to je, a když jsem ho nedávno viděl znovu, moje srdce bilo po celou dobu trvání filmu. Uchvátil mě a nepustil. Režisérský výkon je více než mimořádný,“ ocenil Tarantino kolegu Scotta.

Snímek s Joshem Hartnettem a Ewanem McGregorem získal čtyři nominace na Oscara a dvě ceny za střih a zvuk.

Na druhé místo svého žebříčku dal Tarantino animovaný film Toy Story 3. „Je to skoro dokonalý film. Posledních pět minut mě totálně chytilo za srdce,“ uvedl s tím, že se většinou nepodaří natočit dobrý závěr trilogie a tady se to povedlo.

Třetí nejlepší film století je z jeho pohledu Ztraceno v překladu. Film s Billem Murrayem a Scarlett Johanssonovou natočila Sophia Coppola v roce 2003.

„Zamiloval jsem se do filmu Ztraceno v překladu natolik, že jsem se zamiloval do Sofie Coppoly,“ řekl režisér. „Mluvil jsem o tom s Pedrem Almodóvarem a oba jsme se shodli, že je to taková dívčí komedie, a to v tom nejlepším slova smyslu. Takovou dívčí komedii jsem už dlouho neviděl a žádnou takovou dívčí komedii jsem neviděl tak dobře natočenou,“ míní Tarantino.

Na čtvrté místo dal Nolanův válečný film Dunkerk z roku 2017. „Další film, který se mi zpočátku nelíbil. Poprvé na mě plně nezapůsobil, ale čím více jsem ho sledoval, tím více jsem ocenil jeho mistrovství,“ uvedl režisér.

Top 5 uzavírá film Až na krev od Paula Thomase Andersona. „Má v sobě staré hollywoodské řemeslo, aniž by se o to snažil. Mohl by být na prvním nebo druhém místě, ale má jednu slabinu a tou je Paul Dano. Je slabý a nezajímavý. Austin Butler by v té roli byl skvělý,“ přemýšlí režisér.

Tarantinova filmová top dvacítka z 21. století:

1. Černý jestřáb sestřelen (2001) – Ridley Scott
2. Toy Story 3 (2010) – Lee Unkrich
3. Ztraceno v překladu (2003) – Sofia Coppola
4. Dunkerk (2017) – Christopher Nolan
5. Až na krev (2007) – Paul Thomas Anderson
6. Zodiac (2007) – David Fincher
7. Nezastavitelný (2010) – Tony Scott
8. Šílený Max: Zběsilá cesta (2015) – George Miller
9. Soumrak mrtvých (2004) – Edgar Wright
10. Půlnoc v Paříži (2011) – Woody Allen

11. Battle Royale (2000) - Kindži Fukasaku
12. Big Bad Wolves (2013) - Aharon Keshales, Navot Papushado
13. Jackass: Film (2002) - Jeff Tremaine
14. Škola rocku (2003) - Richard Linklater
15. Umučení Krista (2004) - Mel Gibson
16. Vyvrženci pekla (2005) - Rob Zombie
17. Duch boje (2008) - Prachya Pinkaew
18. Moneyball (2011) - Bennett Miller
19. Cabin Fever (2002) - Eli Roth
20. West Side Story (2021) - Steven Spielberg

