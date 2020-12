Rakovina nesmí být tabu. Výtvarnice Eliška Podzimková chystá seriál Plešouni

PRAHA Třináctidílný seriál Plešouni si vytyčil nelehkou cestu - hravou a srozumitelnou formou seznámit děti a jejich rodiče s tématem, o kterém se nežertuje. Autorka sama si protinádorovou léčbou prošla. Tvůrci nyní vybírají na dílo peníze. Hotovo by mělo být v roce 2022.

Hlavním hrdinou Plešounů je animovaný Tobiáš. Je mu devět a ví, že je nemocný. Tobík je zvídavý. Co neví, na to se zeptá. Má navíc dva výborné kamarády - dívku Emmu, se kterou se poznal v nemocnici, a kouzelné autíčko, jenž ho vezme tajemná a jiným lidem nepřístupná místa. Klidně i dovnitř do lidského těla mezi buňky!

Každý rok si od lékařů tento verdikt vyslechne na 300 tisíc dětí na celém světě. Nemoc si nevybírá. Základní je ale informovanost a pozitivní přístup, to ví přece každý! Navíc úspěšnost léčby se každým rokem zvyšuje a v roce 2019 byla na 82 %.



Vznik Plešounů inspirovaly animované legendy - francouzský seriál Byl jednou jeden život (1987) a americký Welcome to My Life (2014). O výtvarnou stránku se stará Eliška Podzimková. Ta během své bohaté kariéry spolupracovala už například i s magazínem Vogue nebo kuchařem Jamiem Oliverem. V šestnácti letech ji lékaři diagnostikovali Hodgkinův lymfom, ze kterého se po chemoterapiích, jaké v seriálu čekají Tobíka, dostala.



Plešouni získali záštitu Evropské společnosti pro dětskou onkologii i Americké onkologické společnosti.

Zájemci mohou na projekt přispět přímo na jeho webových stránkách, nebo na crowdfundingové platformě Donio.