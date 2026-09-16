Ralf Richter se narodil v městě Essen 17. srpna 1957. S hraním začal v roce 1981 a debutoval ve slavném historickém velkofilmu Wolfganga Petersena Ponorka z roku 1981, kde ztvárnil roli Frenssena a objevil se po boku Jürgena Prochnowa.
Informaci o jeho skonu zveřejnil na Instagramu jeho syn Maxwell Richter. Psal, že zdravotní stav jeho otce byl již delší dobu špatný – měl potíže s plícemi a selhávalo mu srdce. Před několika měsíci byl hospitalizovaný a jeho stav se pak nadále zhoršoval.
Role v Ponorce byla hercovým filmovým debutem, následovaly role v akčním thrilleru Výtah, kde účinkoval jeho bratr FM Einheit (vlastním jménem Frank-Martin Strauß), zakládající člen vlivné německé industriální kapely Einstürzende Neubauten.
V roce 2020 hrál Ralf Richter v životopisném snímku Enfant Terrible o Raineru Werneru Fassbinderovi, výrazné osobnosti německé filmové scény.