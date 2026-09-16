Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zemřel německý herec Ralf Richter, hrál v Ponorce i Dobrodružství kriminalistiky

Autor:
  10:24aktualizováno  10:24
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie4

Herec Ralf Richter | foto: ČTK

Ve věku 69 let zemřel herec Ralf Richter, rodák z německého Essenu. Hrál například v známém válečnému dramatu Ponorka režiséra Wolfganga Petersena nebo v televizních sériích Místo činu či Kobra 11. Objevil se také v epizodě Volavka oblíbeného československého seriálu Dobrodružství kriminalistiky.

Ralf Richter se narodil v městě Essen 17. srpna 1957. S hraním začal v roce 1981 a debutoval ve slavném historickém velkofilmu Wolfganga Petersena Ponorka z roku 1981, kde ztvárnil roli Frenssena a objevil se po boku Jürgena Prochnowa.

Informaci o jeho skonu zveřejnil na Instagramu jeho syn Maxwell Richter. Psal, že zdravotní stav jeho otce byl již delší dobu špatný – měl potíže s plícemi a selhávalo mu srdce. Před několika měsíci byl hospitalizovaný a jeho stav se pak nadále zhoršoval.

Role v Ponorce byla hercovým filmovým debutem, následovaly role v akčním thrilleru Výtah, kde účinkoval jeho bratr FM Einheit (vlastním jménem Frank-Martin Strauß), zakládající člen vlivné německé industriální kapely Einstürzende Neubauten.

V roce 2020 hrál Ralf Richter v životopisném snímku Enfant Terrible o Raineru Werneru Fassbinderovi, výrazné osobnosti německé filmové scény.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.