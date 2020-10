Rána pro film o dospívání. Podle texaského soudu Netflix filmem Kočičky propaguje neslušný obsah

PRAHA Snímek Kočičky (Mignonnes) vzbudil kvůli odvážným záběrům vlnu kontroverzí. Republikánští senátoři se ho snažili dostat před soud kvůli propagování sexualizace malých dětí. Soud v Texasu nyní uznal film vinným z šíření takového obsahu. Zatím není známo, co to pro Netflix a Kočičky bude znamenat.

Snímek režisérské debutantky Maïmouny Doucouréové vypráví příběh jedenáctileté dívenky Amy (Fathia Youssoufová), imigrantky ze Senegalu. Spolu s velmi přísnou rodinou dbající na tradice žije v chudé čtvrti Paříže. Útěchu nalezne u svých kamarádek, s nimiž se zapojí do taneční skupiny. To vše navzdory matčiným prosbám a výhrůžkám.

Režisérka Doucouréová se pro film dle svých slov inspirovala vlastním dětstvím. Amy je vržena mezi dva mlýnské kameny - mezi tím, co po ní chce muslimská rodina, a tím, co vyžaduje a od dívek očekává západní společnost. To obnáší i odvážné a vyzývavé tanečky.



Dělání sexuálních objektů z dívek je přitom tématem, které režisérka ostře kritizuje. „Čím více sexuálně se dívka profiluje na sociálních sítích, tím je ostatními vnímána jako úspěšná,“ řekla Netflixu. „Děti pouze napodobují to, co vidí. Nechápou, co se zatím vším skrývá,“ dodává s tím, že je to pro děti velmi nebezpečné.

Podle soudce v texaském okresu Tyler County se ale Netflix tím, že film uvádí, podílí na šíření oplzlého materiálu s mladými děvčaty. Soud obvinil film z toho, že apeluje na chlípné sexuální pudy svých diváků bez toho, aby nabízel uměleckou, politickou nebo vědeckou hodnotu. Zatím není jasné, co to bude pro film nebo Netflix znamenat. Soud by teoreticky mohl nařídit přinejmenším stažení filmu ve státě Texas.

„Zákonodárci v tomto státě věří, že propagace oplzlého materiálu má destruktivní dopady. Pokud by takový materiál byl propagován ve větším měřítku, volání po soudním stíhání musí být ještě silnější,“ sdělil médiím Lucas Babin, okresní zástupce Tyler County.



Společnost Netflix veškeré nařčení popřela. Podle její mluvčí jsou Kočičky sociálním komentářem na téma dělání sexuálních objektů z mladých dívek. „Ta obvinění se nezakládají na pravdě a za snímkem stojíme,“ řekla mluvčí webu CNN.



Jako první snímek vyšel v domovské Francii (pod názvem Mignonnes) 19. srpna a žádné kontroverze nezpůsobil. Na festivalu v Sundance se také nic nedělo a kritika snímek chválila. Vše se změnilo až s běžným uvedením v Americe. Hashtag #CancelNetflix (Zrušte Netflix) vzal rázem sociální sítě útokem.

Režisérka Doucouréová magazínu Deadline prozradila, že kvůli filmu obdržela již několik výhrůžek smrtí. Generální ředitel Netflixu Ted Sarandos ji osobně zavolal, aby se omluvil.

Pozadí kontroverzí

Americká společnost je v současné době rozpolcená mezi Republikány a Demokraty. O bojkotu filmu nebo zrušení Netflixu volají hlavně podporovatelé Republikánů, kteří film využívají jako jakýsi prostředek předvolebního boje ve stylu: „toto je budoucnost, kterou pro naše děti chtějí Demokraté“. Některé extrémní konspirační teorie v souvislosti s filmem připomínají, že vrcholoví Demokraté mají skrytě podporovat obchodování s dětmi a dětskou pornografii.

Nepomáhá tomu ani oficiální web Mezinárodní filmové databáze (IMDB), který na stránce filmu uvádí, že obsahuje nahotu.

Nenávist není jen na straně filmových konzumentů, ale proti filmu začali brojit i někteří členové amerického Kongresu. Republikánský senátor za stát Texas Ted Cruz poslal dopis generálnímu prokurátorovi Williamu P. Barrovi, aby se snímkem zabýval. Kočíčky v něm otevřeně označil za dětskou pornografii.

„Stejně jako každý rodič i já vnímám snahu Netflixu propagovat dětskou pornografii za nechutnou,“ napsal na svůj Twitter republikánský senátor za stát Arkansas Tom Cotton. „Je to zločin,“ dodal. Podobné názory mají i další republikánští senátoři.