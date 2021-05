Rapper Childish Gambino musí k soudu. Údajně okopíroval svůj největší hit This is America

LOS ANGELES Rapper Kid Wess zažaloval Childish Gambina (umělecké jméno herce Donalda Glovera), že ve svém hitu This is America z roku 2018 vykradl jednu z jeho písní.

Rapper Kidd Wes (vlastním jménem Emelike Nwosuocha) tvrdí, že píseň velmi podobnou Gambinově hitu nahrál o dva roky předtím na hudební platformu Soundcloud. Žaloba podaná k newyorskému soudu uvádí podobný rytmus i refrén obou písní. Podobné si mají být i textově.

Písni This is America (To je Amerika) se v roce 2019 podařilo vyhrát hned dvě Grammy - za nejlepší nahrávku a píseň obecně. Nahrávka byla (a stále je) sociálním komentářem k současnému stavu Ameriky. Takovým komentářem ale je i píseň Made is America (Vyrobeno v Americe), ze které, jak Kidd Wes tvrdí, Gambino čerpal.

Kidd Wes předložil výsledek zkoumání od najatého muzikologa, který potvrdil, že podobnost obou písní dost možná není náhodná. Wes teď po Gambinovi chce blíže nezveřejněnou částku za škodu a úšlé zisky.