Rapper Drake může hrát Obamu v životopisném filmu. Má požehnání bývalého prezidenta

LOS ANGELES Bývalý americký prezident Barack Obama souhlasí s tím, aby si ho ve filmu zahrát kanadský rapper a příležitostní herec Drake (vlastním jménem Aubrey Drake Graham). Prohlásil to v rozhovoru Complex’s 360 s moderátorem Speedym Mormanem.

„Doufám, že někdo brzy natočí film o Obamově životě. Mohl bych si ho zahrát,“ sdělil rapper Drake v jednom z rozhovorů již v roce 2010. „Koukám na všechny televizní vstupy s ním, nikdy nepřepínám. Poslouchám a rozlišuji každý odstín jeho hlasu. Jsem velmi dobrý v napodobování lidí, zeptejte se kohokoliv.“



Dodal, že ho zatím nikdo neoslovil, ale že na nabídku čeká. Ta by mohla přijít právě teď díky rozhovoru se samotným Obamou. Moderátor Speedy Morman se ho zeptal, jaký má názor na to, že by ho Drake hrál.

„Je to vážně talentovaný člověk, takže až přijde čas a on bude připravený... Vážně si myslím, že ho schvaluje celá moje rodina. Věřím, že mým dcerám Malii a Sashe by to rozhodně nevadilo,“ nechal se slyšet Obama. Teď už jen počkat na to, které filmové studio se toho chytí.

Baracka Obamu si v rámci různých skečů v zábavných pořadech zahrála už celá plejáda herců. V populární Saturday Night Live to byli Jay Pharoah a Fred Armisen. V seriálu Barry napčíklad zase například herec Devon Terrell.