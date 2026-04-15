Náprava si vyžádá čas, uznal kritizovaný raper Ye. Odložil koncert ve Francii

O zrušení koncertu usiloval francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. Starosta Marseille Benoît Payan v březnu uvedl, že rapperova hudební show ve městě není vítána. Píše o tom agentura Reuters.
„Vím, že porozumět mému odhodlání věci napravit si vyžádá čas. Přijímám plnou odpovědnost za to, co mi náleží, ale nechci do toho zatahovat své fanoušky,“ napsal Ye v příspěvku.
Nuňezova kancelář podle AFP předtím uvedla, že ministr vnitra je „velmi odhodlaný“ znemožnit rapperovi koncertovat ve Francii a že za tím účelem zkoumá všechny možnosti. Podle listu Le Monde o zákazu koncertu Nuňez diskutoval s prefektem regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur Jacquesem Witkowskim a starostou Marseille Payanem při návštěvě Marseille minulý týden.
„Odmítám, aby se Marseille stala výkladní skříní pro ty, kdo šíří nenávist a bezostyšný nacismus. Kanye West není na Stade Vélodrome vítán,“ uvedl v březnu Payan.
Britská vláda minulý týden americkému rapperovi zamítla elektronické cestovní povolení pro vstup do země (ETA). Úřady podle britského ministerstva vnitra jeho žádost odmítly s tím, že by jeho přítomnost nebyla prospěšná veřejnému blahu. Ye měl vystoupit na letošním festivalu Wireless v Londýně.
Austrálie rapperovi loni v červenci odepřela vstup do země poté, co vydal píseň propagující nacismus s názvem Heil Hitler. Hudební umělec rovněž na svých webových stránkách prodával trika se svastikou.
Ye se v lednu veřejně omluvil za své předchozí antisemitské výroky a vyjadřování obdivu vůči vůdci nacistického Německa Adolfu Hitlerovi. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím. Omluvu s titulkem „Těm, kterým jsem ublížil“ zveřejnil formou celostránkové reklamy v deníku The Wall Street Journal.