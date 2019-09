Rapperka Nicki Minaj skončila s kariérou. Chci se věnovat rodině, napsala

Minaj oznámila novinku svým dvaceti milionům fanoušků na sociální síti Twitter. Informace byla o to překvapivější, že zpěvačka předtím nemluvila o svatbě, ačkoliv si na sociálních sítích změnila přezdívku na Ms. Petty podle příjmení svého současného přítele Kennetha Pettyho, nebo o tom, že by čekala potomka.

„Rozhodla jsem se skončit a mít konečně rodinu. Vím, že jste teď šťastní. Svým fanouškům vzkazuji, aby dále poslouchali mé písně a živili můj odkaz, dokud nezemřu,“ napsala v příspěvku, který sdílelo již více než 160 tisíc lidí. Fanoušci spekulují, zda jde o konec definitivní, nebo zda si jen zpěvačka chce odpočinout.



I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE ♥️濾