RECENZE: Albánský lék na severské chmury. Série Vítejte na konci světa svůj účel splnila

PRAHA Potemnělé skandinávské drama s bizarními komediálními prvky je osvědčený vývozní artikl, na jehož standard kvality se lze obvykle spolehnout. Nejinak tomu je v případě série Vítejte na konci světa, kterou nyní uvádí HBO.

Odehrává se v Norsku, ovšem vytvořili ji Islanďan Dagur Kári (natočil například úspěšný snímek Fúsi) a Dán Kim Fupz Aakeson (ten se zase podílel na vzniku filmu Boj sněžného pluhu s mafií). Propagace současné série hovoří o příbuznosti s americkými seriály Městečko Twin Peaks či Fargo; ze skandinávské produkce můžeme jako další referenci přidat například dánský film Ukrutně šťastni z roku 2008. Také proto, že i v něm stejně jako v nynějším seriálovém Utmarku hrají nezanedbatelnou roli mokřady, v nichž leccos mizí.

Ústřední linkou „sámského westernu“, na niž je navázáno mnoho dalších motivů, je souboj dvou rozdílných mužů – machistického lovce Bilziho s krví laponských Sámů a slabošského norského alkoholika, ovčáka Finna. Finnova manželka Siri má s Bilzim poměr a hned zkraje série se k němu i s dvanáctiletou dcerou Marin stěhuje. A Finn přejede Bilzimu psa, který je pro hrdého Sáma takřka vším.



Spirála msty se roztáčí, do hry se zaplete například i obchod s pašovanými ruskými lihovinami nebo sklon Bilziho bratra k transvestitismu. Do městečka také přijíždí nová učitelka plná nadějí; její pokus o liberálně uvědomělou lekci sexuální výchovy, dokonale torpédovaný bezelstnými dětskými dotazy, patří k nejpovedenějším momentům série.

Finn není jediný pastevec v Utmarku: posmutnělý vdovec Stein tu pěstuje byznys s erotickými službami a právě si zakoupil dvě nové prostitutky z Albánie, Dritu a Elenu. Nejsou to žádné křehké květinky a poznáváme díky nim ještě o něco bizarnější stránky některých příslušníků rázovité komunity. A také se dozvíme recept na „tiranský vyprošťovák“ na principu – co tě nezabije, to tě posílí.

Tak by se dal charakterizovat i přístup tvůrců k celé sérii. Dryáčnické prvky jsou někdy na hraně co do množství i intenzity, ale nakonec z toho je vcelku účinný a náladu povzbuzující koktejl. Osvěžením v současné atmosféře politické přeopatrnosti je třeba i to, že ironii neujde ani patetické sebepojetí neurvalého Bilziho, který se zaštiťuje osudem svého utlačeného lidu.

Vítejte na konci světa je právě taková zábava, jakou publikum od podobného díla očekává. Spolehlivě vyplní necelých osm hodin, a i když po ní možná zase tak moc nezůstane, svůj vytčený cíl splnila. Zrovna tak jako tiranský vyprošťovák.