RECENZE: Amerika v epoše Tigera Woodse. Dokument je cenné svědectví s přesahem

LOS ANGELES Amerika dokáže své hrdiny vynést do nebe, vyždímat jako citron, popást se na jejich selhání, zadupat je do prachu a pak se znovu nadchnout jejich návratem na výsluní. To ale pořád ještě není vše, o čem vypovídá dvoudílný dokument Tiger, jejž tento a příští týden v premiéře uvádí HBO GO.

V osudu fenomenálního hráče golfu Tigera Woodse se spojuje hned několik mimořádných a zároveň pro běh našeho světa příznačných příběhů. Je tu ukázkově „mozartovský“ motiv Tigerova otce Earla, který nejenže synkův talent pěstoval od toho nejútlejšího dětství, ale také své zázračné dítě od počátku náležitě propagoval. Díky tomu jsou v první části dokumentu k vidění opravdu podivuhodné záběry z televizní show, kde Tiger sotva mluví, ale o jeho budoucí kariéře je už rozhodnuto. Tvůrci předkládají zneklidňující portrét mladíka, který výborně hraje golf, ale kdyby si mohl vybrat, možná by mu neobětoval úplně všechno: tak to vidí třeba jeho první známost Dina Parrová, kterou Tigerova rodina od svého „vyvoleného“ syna rázně odstřihla.

Otec Earl Woods se rýsuje jako dosti temná figura, někdejší „zelený baret“ se zkušenostmi z Vietnamu svého syna – tak se to alespoň ve snímku jeví – sice vytrénoval k pohádkovým úspěchům, ale zároveň jej osudově zdeformoval tak, že Tigerův následný pád na dno byl v podstatně nevyhnutelný. Otázka, kdo může za to, že se Tiger Woods v květnu 2017 ocitl v policejní cele, když jej nad ránem našli spícího na silnici v nastartovaném autě s tělem plným prášků a alkoholu, prostupuje celým dokumentem a nesměřuje pochopitelně jen ke sportovcově otci. Ke zničení Tigera Woodse (a to doslova) vedl i samotný sport, respektive enormní zátěž, kterou šampion od dětství podstupoval: doklady jeho boje s bolestivými zraněními jsou výmluvné a přinejmenším zčásti vysvětlují Woodsovu závislost na lécích. (I tady ovšem vyvstává Earlův přízrak, jak totiž dokument naznačuje, patrně by se Tiger tak nezdevastoval, kdyby se nechtěl otci přiblížit absolvováním extrémně náročných vojenských kurzů.) O Tigerovi bez Tigera Velkým a všudypřítomným tématem v tomto mapování Woodsova dosavadního osudu je otázka etnické příslušnosti a rasismu. Že bude z Tigerových selhání viněn rasismus, není v současné Americe nijak zvlášť překvapivé, nicméně skutečnosti, které filmaři předkládají, stojí za přemýšlení. Ať jde o složité zaškatulkování spletitých kořenů Tigera Woodse, o jeho sebepojetí, o využití rasového motivu v komerčních prezentacích společnosti Nike, ale také o způsob, jakým Amerika s Woodsem zacházela po odhalení jeho erotických eskapád v roce 2009. To je nejsmutnější a nejobludnější součást Woodsova příběhu: štvanice, kterou na něj uspořádal moralistní bulvár v čele s magazínem National Enquirer. Že měl Woods, udržující mimomanželské vztahy s více než desítkou žen naráz, problémy sám o sobě, je zřejmé. Nicméně mechanismus špiclování, vydírání a strategických bitev mediálních týmů je monstrózní. O to zázračněji pak působí Tigerovo „zmrtvýchvstání“ a návrat mezi společenskou i sportovní elitu. Škoda jen, že mezi těmi, kdo v dokumentu na Tigera vzpomínají a hodnotí jej, není i sám Tiger, ten mluví jen střídmě v archivních pasážích. I tak jde o cenné svědectví se zřetelným přesahem. TIGER 1,2 USA 2020

Režie: Matthew Heineman, Matthew Hamachek Uvádí HBO GO