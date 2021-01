RECENZE: Asi to dobře dopadne. To cenné se ale v Kukačkách možná utopí v sirupu

PRAHA Česká televize v pátek naservírovala svým divákům nový rodinný seriál. Příhody ze světa, kde se všichni znají, se točí kolem dětí vyměněných při porodu. Recenzenti dostali ke zhlédnutí úvodní dva díly.



Na startovní čáře, tedy po velkou část prvního dílu, se přitom Kukačky co do režijního zpracování i hereckých výkonů formují tak, že by mohly aspirovat i na vyšší cíle. Rodiny postižené osudovou záměnou seriál představuje v době, kdy se jejich synové chystají poprvé do školy. Děti jsou diametrálně rozdílné a stejně tak i rodiny – zdá se, že snad jediné, co je spojuje, je skutečnost, že jsou to naštěstí všechno slušní, hodní a milující lidé.

Mladší z párů Tereza a Martin (Marta Dancingerová a Marek Adamczyk) žije v hlavním městě, Martin buduje úspěšnou kariéru a má odjet na služební cestu do Ameriky, Tereza zatím na svou pracovní realizaci netrpělivě čeká. Jejich jediný syn Jakub totiž vyžaduje zvýšenou péči, protože vedle mimořádné inteligence si do života nese i mírnou formu autismu a mimo jiné nesnáší změny.

Druhá rodina žije na malém městě (které vypadá spíš jako velká vesnice, ale zřejmě má vlastní porodnici). Majitelka krámku Olga a železničář Karel (Sabina Remundová a David Novotný) už mají dvě velké dcery a také tragickou zkušenost s úmrtím třetího dítěte na zákeřnou dědičnou nemoc. Karel je absolutní fanoušek motokrosu, kterým žije i celé městečko, a syn Tomáš sdílí jeho nadšení a už v útlém věku pilně trénuje i závodí. Každá z rodin svého potomka nade vše miluje, a když se přijde na chybu, která se kdysi stala v porodnici, výměna pro ně nepřipadá v úvahu – jenže krev také není voda.

Tady by mohlo začít, a částečně i začíná, drama moderního střihu, s věrohodnou psychologií postav, tahem na branku, důraznými emocemi a strhujícím dějem. Jenomže zároveň se rozehrává cosi na způsob překombinovaných kýčů z časů novodobého pokračování Nemocnice na kraji města nebo ještě děsivějších výtvorů typu Náměstíčko.

Náhle se ukáže, že rodiny se vlastně dávno znají, a nejen to: někteří jejich členové mezi sebou vedou letité žabomyší spory. Navíc mají mezi sebou jakousi nevyřízenou historii též otec Terezy Rudolf a primářka z porodnice Kateřina.

Řeka vyprávění se rozlévá do šíře, o zábavu se stará rázná dcera Karla a Olgy Marcela a její dva troubovití nápadníci, o dojetí rázovitý pradědeček Vladimír z druhé rodiny v podání Petra Kostky. Černá ovce příběhu, lehkovážný porodník MUDr. Tesař (Jan Dolanský), je úplně všude, při motokrosových závodech asistuje jako záchranář a coby soused chodí za Karlem a snaží se zahladit svou někdejší vinu...

Příběh o sbližování svou nesourodých rodin nejspíš dopadne dobře. To cennější z něho se však možná do té doby utopí v sirupu.