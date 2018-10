RECENZE: Až přijde válka. Dokument, který se ptá, kde končí legrace

PRAHA Dokument českého režiséra Jana Geberta Až přijde válka se poprvé představil na letošním Berlinale. Nyní vstoupil do kin – a vidět jej stojí za to: je to absurdní zážitek, který zároveň přináší velmi důrazné varování.

Protagonistou filmu je cílevědomý slovenský mladík Peter Švrček, který se postavil do čela organizace nazvané Slovenští branci. Jejich cílem je co nejvíce se podobat armádě, vyvíjet i politickou aktivitu, vychovávat své členy (i nečleny) k vlastenectví a podporovat myšlenku všeslovanské soudržnosti.

Dokument zachycuje velitele Slovenských branců u maturity(!) i v čele zupáckého výcviku, kde k němu oddaně vzhlíží skupinka neohrabaných kluků v napodobeninách uniforem. V tu chvíli je to ještě celkem zábavné a vlastně pořád vidíme spíš partu puberťáků, kteří si v lese hrají na vojáky, o nichž předtím viděli pár filmů.

To se však celkem brzy změní a protagonistovy ambice a jejich projevy rostou do podoby, ze které už moc do smíchu není. Cvičení „branců“ působí čím dál opravdověji, důraz na disciplínu už nemá charakter hry a sílí snaha proniknout do veřejného povědomí, získat punc oficiality, nabírat příznivce a politickou sílu. Hrdina přitom nepostrádá inteligenci ani jisté charisma – zjevně ovšem rozehrává neblaze povědomou hru, jejíž dosah možná ani sám nedohlédne. Úzký kroužek „povolaných“ považuje za samozřejmé, že v zakládané politické straně nebudou žádné vnitrostranické volby, neboť lepší vedení by se stejně nenašlo... I tehdy se ještě najde důvod k zasmání (opravdu výborný, až formanovský moment přináší pasáž ze slavnostního sjezdu zasloužilých branců, kteří by rádi tančili, ale jaksi nemají s kým...).

Když ale vidíme, jak Slovenští branci zajišťují pořadatelskou službu na oficiální akci Matice slovenské, potkávají se s ruskými Nočními vlky, a dokonce pořádají propagandistickou přednášku na základní škole, to už jde opravdu smích stranou (naštěstí v tu chvíli zní alespoň ten dětský).

Můžeme si říkat, že k reálnému nebezpečí ze strany takovýchto „nadšenců“ je pořád ještě daleko. Asi tak daleko, jako je Ukrajina.