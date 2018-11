RECENZE: Balada o pilotovi. Mary Poppinsová vs. NKVD

PRAHA Z příběhu inspirovaného osudem pilota RAF Karla Balíka se dalo vytěžit víc.

K novele Balada o pilotovi, která vyšla v roce 2013 a stala se základem pro včera odvysílaný televizní film, inspiroval Jiřího Stránského osud jeho tchána Karla Balíka. Zkušený pilot odešel po okupaci Československa do Polska, dostal se do internačního tábora v Rusku a posléze mu byl umožněn přesun do Velké Británie. V britském letectvu se stal pilotem transportní letky, která mimo jiné přepravovala i vysoké důstojníky a politiky, a tak například v roce 1943 dopravil k jednání do Moskvy prezidenta Edvarda Beneše. Po válce se stal pilotem Československých aerolinií. Jeho let z Paříže 5. března 1946 skončil tragédií, při přistání v Ruzyni za špatné viditelnosti se letadlo zřítilo, zahynula většina cestujících a později v nemocnici i sám Karel Balík.

To jsou fakta, která stojí mimo pochybnost. Potom je tu ale ještě rozsáhlý prostor pro podezření a spekulace, na něž má každý tvůrce svaté právo, chce-li vyprávět působivý příběh. Zda měla na Balíkově tragickém konci přímý podíl ruská tajná služba NKVD ve spolupráci s českou vojenskou kontrarozvědkou vedenou komunistou Bedřichem Rajcinem, jak to divákům předkládá Balada o pilotovi, lze sotva dokázat, ale materiál pro thriller je to slibný. Škoda, že s ním Jiří Stránský a jeho spoluscenárista a režisér Ján Sebechlebský naložili jen polovičatě. K lepšímu výsledku jim mimo jiné chyběla buď větší opora ve faktech, nebo větší odvaha k fabulaci.

Špioni za bukem

Kontakty kapitána Malíka, jak se filmový hrdina v podání Davida Švehlíka jmenuje, s ruskou NKVD ponechává televizní snímek v mlze, která je ovšem spíš bezradná než dráždivě tajuplná. Dozvíme se, že během svého zadržení v Sovětském svazu Malík zakreslil Rusům do mapy všechna evropská letiště, k ničemu dalšímu se jim nezavázal a posléze v britských službách dělal pilota význačným delegacím. To samo by ale stěží vysvětlilo, proč má o jeho osobu NKVD tak eminentní zájem, že na něj nasadí svého vrcholového agenta Rožejeva, jehož „se bojí celá Moskva“, a nechá ho z jakési zahradní skrýše dalekohledem pozorovat, jak Malík večeří.

Sám pilot přitom v momentech, které signalizují upřímnost k divákovi, o žádných temnějších tajemstvích nehovoří a zájmu Rusů se spíše diví.

Potom samozřejmě není zase tolik o čem vyprávět, a tak je do příběhu vpletena ještě bizarní dějová linka s lesbickou hospodyní Martou, kterou si po válce přivedla z lágru do své domácnosti Malíkova manželka Karla (Lucie Žáčková). Zpočátku je představena jako rušivý a podezřelý element, ale časem se z ní vyvine charakterní hrdinka. Stejně jako na ostatní hlavní postavy Balady o pilotovi je na ni uplatněna programová snaha o nejednoznačnost, jejímž výsledkem je však spíš podivnost. Marta v podání Heleny Dvořákové je něco mezi Mary Poppinsovou a Igorem Hnízdem; záhadou je, proč tak schopná žena a někdejší partyzánka u Malíků submisivně poklízí a vaří kafe. Rozhodně nepůsobí ani jako oběť, jíž by se v lágru musela Karla zastávat, protože ji chtěly kvůli její sexuální orientaci šikanovat zavřené manželky ostatních pilotů (!).

Marta se též zná z Ruska s Rožejevem, který ji hodlá vydírat, samozřejmě zase kvůli její lesbické orientaci (o níž ovšem beztak zjevně všichni vědí). Tajným klíčem k této absurdní postavě, a tím pádem i k celému příběhu by mohla být zcela záhadná věta, jíž Marta sděluje Malíkovi, jak Rožejeva potkala: „Když mě po napadení poslali k partyzánům, byla jsem s rodiči na recepci v Kremlu.“ Ta by mohla mít význam jedině jako zašifrovaný vzkaz, protože v běžném jazyce nedává žádný představitelný smysl.

Spolu s karikaturami ruských špionů je nemotorná vivisekce rodinných poměrů kapitána Malíka spíše překážkou než dopomocí k tomu, abychom předkládaný příběh mohli brát opravdu vážně. Přitom by si to asi zasloužil.