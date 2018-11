RECENZE: Bohemian Rhapsody. Chytlavý popový film o Queenech

WEMBLEY Rami Malek oživuje Freddieho Mercuryho ve filmovém příběhu Bohemian Rhapsody o zlatých časech skupiny Queen, který jako chytlavý, emotivní pop song energicky ubíhá ve známém rytmu.

O některých filmech by mohl existovat další film, který by vyprávěl, jak se obtížně rodily.Bohemian Rhapsody patří mezi ně. Poprvé se o projektu skupiny Queen psalo, když roli Freddieho Mercuryho získal Sacha Baron Cohen, dále když z filmu odstoupil a poté kritizoval hudebníky za nápad točit o tom, jak se kapela dokázala oklepat z Freddieho ztráty.

Nakonec britskou hudební ikonu indického původu nehraje ani Cohen, ani náhradník Ben Whishaw, ale Američan s egyptskými kořeny Rami Malek a děj zahrnuje patnáct let od začátků skupiny v roce 1970 do jejich triumfálního vystoupení během Live Aid.

Film pod dohledem kapely

Na dávnou představu představitele Borata v roli Mercuryho je lepší zapomenout a místo toho myslet na to, že jde o film pod dohledem zbývajících členů skupiny. Bohemian Rhapsody není provokativní komedie posouvající hranice mainstreamového žánru, jak to ve svých výstupech dělá Cohen. Neboří konvence jako sám Mercury a písně Queen. Film připomene hudební inovativnost kapely i Freddieho divoké soukromí. Na někdejší kontroverzi a originalitu ale nahlíží se zpětným pohledem uznání, přijetí a slávy as citem pro vkus davu a spektákl. Tvrdohlavost čtyř hudebníků je tak tlumočena jako zábavný svéráz, Freddieho životní styl „sex, drogy, rock’n’roll“ jako dojemné hledání sebe sama. A vystoupení na Live Aid, jeden z nejlepších koncertů historie, se v tomto vyprávění stává ideálním happy endem.

Filmu vytvářely nežádoucí publicitu kromě zpráv o výměnách hlavních hvězd i zprávy ohledně Bryana Singera, který film nedokončil, ačkoliv je nakonec v titulcích napsaný jako jediný režisér. S hotovým tvarem pomáhal Dexter Fletcher a jeho melodramatický dotek je ve výsledku cítit. I filmový životopis Queen vychází divákům vstříc a pěkně si rovná skutečnost do úhledného příběhu o opravdovém přátelství, síle hudby a přijetí svého já. Naštěstí jde ale o stylovější podívanou než Fletcherův předchozí divácký doják ze života outsiderů Orel Eddie.

Filmová Bohemian Rhapsody není zas tak bohémská ani rapsodie, od songu, který mu dal jméno, si půjčila alespoň jeho opulentnost a ve dvou a čtvrt hodinách nabízí zábavnou jízdu dunící kousky hitů Queen při každé příležitosti, sálající energií celého tvůrčího týmu a nadšením čtyř hlavních představitelů. Z nich stojí za pozornost Gwylim Lee pod typickými vlasy Briana Maye (v jedné z přesvědčivých dobových paruk), nejvíc je však samozřejmě vidět Rami Malek. Na jeho zjev (a zuby) Freddieho si sice divák musí chvíli zvykat, hvězda seriálu Mr. Robot se ovšem zaníceně a víceméně úspěšně snaží oživit neposednost a výjimečnost Mercuryho, i když víc než jeho charisma se mu daří přiblížit jeho křehkost.

Freddieho osud v mládeži přístupné verzi, kde se víc naznačuje než ukazuje, nepřekvapivě vystupuje jako hlavní dějová linka. Snímek i při tom dokáže vysvětlit, proč Mercury potřeboval Queen, osobně i profesionálně. Idylku jejich přátelství ukotvují vzájemné hádky a nevraživosti. Zpěvákova homosexuální orientace představuje problém hlavně pro něj samotného a rozhodnutí skončit film na vrcholu jeho kariéry a pojmout ho jako příběh triumfu a ne varovnou historku o umělci, který zaplatil životem za svůj hédonismus, odráží progresivní posun mediálního obrazu LGBT komunity.

Přestože víme (případně nám to závěrečné titulky řeknou), že Mercury v roce 1991 zemřel na AIDS, tento lehkonohý, stručný popový snímek nechce dojímat jako nostalgická elegie za ztraceným talentem. Slzy občas vyžaduje, víc se však zaměřuje na radost ze života a z muziky. Než pustí pod titulky dramatické rozloučení Show Must Go On, zahraje taneční Don’t Stop Me Now. Až se po dvou hodinách plných emocí a energie publikum dostane spolu s Queen na pódium stadionu Wembley, bude si chtít vychutnat celý jejich koncert.