RECENZE: Bruce Springsteen je rock’n’rollový dřevorubec ze staré školy

Jubilejní dvacáté album Bruce Springsteena se velmi povedlo. Dokonce tak moc, že někteří recenzenti mluví o jednom z nejlepších počinů písničkářovy bezmála půlstoleté kariéry. Lidovky.cz se k těmto hlasům rády přidávají.

Přinejmenším o rockové linii Bossovy (jak zní Springsteenova přezdívka) tvorby to platí jednoznačně. Má ve svém portfoliu i rozličná uhnutí. Slavnou Nebrasku (1982) natočil zcela sám na řadu nástrojů na čtyřstopý magnetofon, The Ghost of Tom Joad (1995) jako ucelený příběh s převážně akustickými násttroji, na We Shall Overcome: The Seeger Sessions (2006) přezpíval folkové tradicionály, na předposledním Western Stars (2019) skvěle ustál countrypopová orchestrální aranžmá.

Ale upřímně řečeno, to, co Springsteenovi fanoušci milují nejvíc, jsou kromě legendárních čtyřhodinových stadionových koncertů jeho rocková alba se skupinou E Street Band. Z nich některá, zejména Born To Run, The River a Born in the U.S.A., která v 80. letech udělala ze Springsteena jednu z největších hvězd amerického showbyznysu a definovala osmdesátkový „rock pro dospělé“, patří k zásadním záchytným bodům populární hudby v celých jejích dějinách.

Přestože od té doby uplynuly další tři dekády, Springsteen vlastně zůstává stejný. A to přesto, že prošel různými peripetiemi včetně smutných úmrtí v E Street Bandu, kdy oblíbeného saxofonistu Clarence Clemonse v roce 2011 nahradil jeho synovec Jake Clemons, a ještě předtím, když varhaníka Dannyho Federiciho v roce 2008 musel zastoupit Charles Giordano. Springsteen je vlastně takový rock´n´rollový dřevorubec ze staré školy. Může být k dispozici stokrát moderní mechanizace a technika, ale na těch nejneprostupnějších svazích si stejně musí svalnatý chlápek plivnout do dlaní, vzít do ruky nářadí a po pokácení nechat svézt kládu koně.

Radost ze hraní

Vznik alba Letter To You označuje Springsteen za nejsilnější zážitek své kariéry. Devět nových písniček vzniklo za pár dní, do konečného počtu dvanácti se připočítaly ze šuplíku vytažené kusy, které sem Boss založil už v roce 1973 před nahráváním svého debutu Greetings from Asbury Park, N.J. Dlužno ale dodat, že If I Was the Priest, Janey Needs a Shooter a Song for Orphans rozhodně nejsou žádné béčkové drobečky. Naopak, člověku spíš hlava nebere, proč takovou dobu Springsteen s jejich nahráním otálel. Samotné natáčení prý trvalo pouhých pět dní ve zpěvákově soukromém studiu de facto naživo s minimem oprav a playbacků. To, jak práce šla skvěle od ruky, je z alba cítit. I přes některé naleštěné zvuky, jež ke Springsteenovou soundu neodmyslitelně patří, zní album syrově, živelně, odvázaně.

Je to jen částečný paradox, že album začíná baladou. One Minute You’re Here lze vnímat jako jistý můstek od předchozí desky Western Stars. Pak ale na přehrávači naskočí dvojka a s titulním songem se dostáváme do Springsteenova světa jak z partesu, písnička by mohla sloužit jako modelový příklad, co to znamená springsteenovský rock´n´roll. A v tomto duchu vlastně pokračujeme až do konce. Bez ohledu na to, že onen svalnatý (ale nikdy steroidový nebo tupě testosteronový) nápřah ve prospěch dynamiky celého alba samozřejmě tu a tam poleví. To jenom proto, aby se potvrdilo, jako třeba v překrásné House of a Thousand Guitars, jejíž úvod svým exaltovaným vokálem obstarává jen Springsteen s piánem, jak skvěle si jeho hlas rozumí i se skromným aranžmá, bez rockového hromobití.

Hranice klišé

Posloucháme-li Letter To You, mnohokrát se přistihneme při přemýšlení o tom, že „tohle všechno už dávno známe“. Dokonce nejen od Springsteena. Příklad za všecky: hned dvě písničky jdoucí za sebou, Burnin´ Train a Janey Needs a Shooter, začínají s náběhem varhan hodně podobně jako Dylanova Like A Rolling Stone. Hodně triků je se Springsteenem svázaných naprosto nesmazatelně, bez nich by to prostě Springsteen nebyl, ať je to nahalený klavír, některé barvy kytar nebo dokonce klávesové rejstříky, které by posluchač asi málokomu jinému odpustil. Ale z toho všeho si Springsteen vytvořil svůj trade mark, na kterém soustavně pracuje, a který hlavně uvádí do zásadních souvislostí svým autorským charismatem.

Určitě bychom mohli vést diskusi o tom, kde je v tomhle případě hranice klišé. Je klišé i něco, co tvůrčí osobnost vymyslí, na čem postavila svoji dráhu, co je evidentní součást jejího přemýšlení, pohledu na život a na hudbu? Klišé je to jistě ve chvíli, kdy tyto prvky převezme někdo jiný, někdo, kdo je neprožil do morku kostí. Ale jejich vynálezce? Ten už má splněno. Nehledě na to, že veškeré debaty končí ve chvíli, kdy si člověk pustí například Song for Orphans, vlastně normální písničku, jakou zdánlivě slyšel v životě už tisíckrát, a ona ho vezme za srdce od prvního tónu.