RECENZE: Další pomsta za Pearl Harbor. Emmerichův válečný film je povrchní vyprávění

MIDWAY/PRAHA Kdo ještě neviděl v amerických válečných filmech dost patosu, šablon a stereotypů, může tento deficit snadno dohnat díky nejnovějšímu snímku Rolanda Emmericha, tvůrce, kterého nejvíce proslavil bombastický akční film Den nezávislosti (1996) o přepadení Země mimozemšťany.

V Hollywoodu usazený německý režisér se také mimo jiné pokusil vzkřísit Godzillu (1998), pustil se do prehistorického dobrodružství 10 000 let př. n. l. (2008) a v roce 2009 přišel s katastrofickým snímkem 2012.

Válečný film Bitva u Midway není (jak by se možná dalo očekávat) jen sledem okázalých efektů. Neznamená to samozřejmě, že by se snímek zpronevěřil svému mediálnímu partnerství s časopisem Zbraně a náboje, obojího je v něm vidět požehnaně. Především se však film snaží předložit úryvky skutečných příběhů účastníků zlomové operace v Tichomoří, od admirálů přes odborníky na dešifrování po letce a námořníky; dostane se i na krátkou a laskavě ironickou poctu režisérovi Johnu Fordovi, který se svými spolupracovníky na ostrově Midway během japonského útoku pořizoval filmové zpravodajství. Snímek má ambici představit letmo také japonskou stranu v čele s admirálem Jamamotem. Celkově mezi postavami vyniká svou nezkrotností a odvahou pilot Dick Best (Ed Skrein) a svou parukou Woody Harrelson v roli admirála Chestera W. Nimitze.

Děj obsáhne i to, co samotné bitvě u Midway předcházelo – předválečné jednání, japonský útok na Pearl Harbor, první americké bombardování Tokia a nouzové přistání jeho vykonavatelů v okupované Číně, jakož i obětavost čínských odbojářů (odpovědí na případnou výtku, že tady už se řeka vyprávění rozlila trochu doširoka, je nepochybně čínská koprodukce filmu).

Na otázku, zda a jak dnes točit filmy o operacích druhé světové války, odpověděl před nedávnem mimořádně působivý a formálně nápaditý Dunkerk Christophera Nolana. Naopak Emmerichovo tradičně, ale hlavně povrchně pojaté vyprávění válečného příběhu působí anachronicky, jen jako opakování něčeho, co už tu bylo mnohokrát a leckdy i v lepším provedení (byť třeba bez tolika digitálních atrakcí). Postavy jsou vymalované plakátovými barvami, nemají čím překvapit a ani o to neusilují – divák Bitvy u Midway si má s pilotem Bestem po pěkném zásahu japonské letadlové lodi s gustem říci „Tohle je za Pearl!“. Což se samozřejmě nikomu nikdy neomrzí.