RECENZE: Do našeho domu přišla revoluce. Ozvěny jihlavského festivalu nabídnou i silný íránský film

PRAHA Jarní ozvěny jihlavského festivalu dokumentárních filmů od čtvrtka nabízejí na čtyři desítky snímků, které se na přehlídce představily už na podzim. Zahajuje je nicméně dílo dosud v Česku nepředvedené, silný film íránské režisérky Firouzeh Khosrovaniové Rentgen rodiny oceněný na loňském festivalu v Amsterodamu.

Islámská revoluce vypukla v Íránu v roce 1978, když bylo Firouzeh Khosrovaniové sedm let. Převrat se neodehrál jen na úřadech a veřejných prostranstvích, ale také (a zejména) v domácnostech: anatomii tohoto jevu rozebírá dokumentaristka na případu vlastních rodičů. Ve formálně propracované skládačce archivních obrazů z mnoha zdrojů, fiktivních dialogů ozývajících se z minula, vlastního komentáře a výmluvných metamorfóz snově reálného teheránského bytu předkládá svědectví o intimním aspektu radikální společenské proměny.

„Matka se provdala za fotografii mého otce,“ začíná filmařka své vyprávění. Nijak nepřehání, její otec Hossein totiž studoval v Ženevě radiologii a na svatbu do Teheránu nemohl (nebo možná netoužil) přijet. Obřad se tedy odehrál bez něj a mladičká, nesmělá a zbožná Tayi vyráží za manželem do Švýcarska. Elegantní, vzdělaný a světácký Hossein tam je jako ryba ve vodě, Tayi je ovšem západním světem zkrušená.

RENTGEN RODINY Režie: Firouzeh Khosrovaniová



Hossein, který dostane od manželky přezdívku Mousieu (což je specificky vyslovované francouzské Monsieur), přesvědčí Tayi, aby si s ním dodatečně pořídila svatební fotografie, samozřejmě bez šátku – a Tayi se nakonec podrobí, i když cítí, že když si sundá šátek, ztrácí všechno – minulost, rodinu, bezpečí. Symbolicky skončí výlet za radovánkami moderního světa na švýcarské zimní svahy: Tayi při pádu na lyžích utrpí vážné zranění zad a Mousieu musí uplatnit svou odbornou průpravu radiologa, když jí pořizuje rentgenové snímky.

Zlom přichází s příchodem autorky filmu na svět – těhotná Tayi si vymůže návrat do Íránu. Večírek na rozloučenou v Ženevě se od uvítací oslavy v Teheránu ještě moc neliší: příklon k Západu tam tehdy právě kulminuje. A zároveň ve společnosti sílí tendence, která mocně rezonuje s tím, co pociťuje Tayi. Matka se zapojuje do náboženského hnutí a po islámské revoluci zažívá satisfakci. Stává se učitelkou a poté dokonce ředitelkou školy a během dlouhé íránsko-irácko války pravidelně absolvuje vojenský výcvik (archivní záběry zahalených žen s granáty a kulomety patří ve filmu k nejpůsobivějším).

Mousieu naopak vadne, vyklízí mentální i fyzický prostor bytu, odkud mizí karafy s alkoholem i milovaný obraz nahé dívky v trávě, a když je požádán, aby si nepouštěl nahlas klasickou hudbu, podřídí se a nasadí si sluchátka – tak jako když v obrácené situaci Tayi nerada souhlasila s pořízením fotografií bez šátku. Ty už ale dávno nejsou: „Jednoho dne matka s revoluční rozhodností roztrhala všechny své nezahalené fotografie, aby se očistila od minulosti,“ vzpomíná vypravěčka a v symetricky protipólných obrazech líčí proměnu svého domova z místa svobody, radosti a milých požitků v prostor, kde vládne puritánství a bigotnost.

Jenže to také není celý obrázek. Autorka, která si v dospělosti vybrala cestu svého otce a velkou část života tráví v Itálii, se filmem snaží porozumět právě své matce, jejíž modlitby jí, jak vzpomíná, v dětství dávaly klid a pocit bezpečí. Jejím cílem není konfrontace, ale pochopení, a to je na jejím snímku nakonec to nejcennější.