RECENZE: Smrtící koktejl z Brna. Hlava Medúzy ale příběhem zabije spíše diváka

PRAHA Detektivní seriál České televize Hlava Medúzy by se neztratil ani na prestižním Festivalu otrlého diváka.

Pokud jsme dobře pochopili sofistikovaný děj úvodního dílu nového seriálu, došlo v Brně k následujícímu: samolibý podnikatel, majitel kasina a zřejmě též mafioso (soudě podle kožešinového límce na kabátu) pan Nekolný zatoužil mít doma originální Rubensův obraz, toho času visící v Moravské galerii.

Plán na získání obrazu vymyslel gymnaziální učitel se zálibou ve zbraních, přivydělávající si po nocích jako hlídač ve zmíněné galerii. Vedení operace se ujal šéf bezpečnostní agentury, která hlídače zaměstnává, a angažován byl též místní neúspěšný malíř, který je schopen dokonale napodobit vlámského mistra. Výměna za originál je pak hračkou.



Napodobenina je tak zdařilá, že měsíce visí v galerii, aniž by si toho někdo povšiml. To pana Nekolného znervózní, začne totiž pochybovat, zda to nakonec není on, kdo má pouhou kopii! Zločincům nezbývá vůbec nic jiného, než přivést galerii k rozpoznání falsa. Využijí k tomu dalšího komplice, který se v nenápadném převleku, jemuž chybí už jen černá páska přes oči, vmísí mezi návštěvníky, na toaletě spustí alarm, ve vzniklém zmatku posprejuje obraz barvou a prchne.

Zároveň zlotřilému šéfovi bezpečnostní agentury dochází, že by poprask ohledně krádeže jednoho z nejcennějších obrazů v zemi, který ani neopustil Brno, mohl vést až k jeho odhalení, a tak začne své spolupachatele likvidovat.

Strejda Erik není v pohodě

V Brně jsou také celkem čtyři kriminalisté: Karin, Sabina, David a Martin. Ti nejprve řeší případ mrtvého malíře (a svoji brilanci osvědčují od prvních okamžiků, kdy odhadují, že si muž s rozbitou hlavou, podlitinami a bez vpichů jinde než na krku „asi píchal nějaký sračky“).

Poté plynule převezmou celou superkauzu ukradeného obrazu, také proto, že má Karin maminku v Akademii věd, a je tedy odbornice. Sice si nedokáže poznamenat poznávací značku taxíku, jímž ujíždí podezřelý, zase má ale schopnost zdravé sebekritiky. Karin má též roztomilou malou dcerku Táňu a bratra Erika, který má jisté problémy se zvládáním negativních emocí.

Zcela mimořádným momentem je návštěva Karinina kolegy Davida u ní doma, a to jak po stránce překvapivého odhalení historie postav, tak proto, že zde vrcholí vycizelovaná hudební dramaturgie celého projektu.

Tklivé, dramatické či hrozivé podkresy jiných scén (odvážně nezávislé na tom, co se při nich odehrává) tu střídá rozverná melodie doprovázející přípravu koktejlu Bloody Mary (snad v nealkoholické podobě) v podání Karininy dcerky. Situace se vyvíjí způsobem, který částečně přestane být podezřelý, když se zjistí, že přítulný strýček David je ve skutečnosti Tániným tajným otcem.

Další, tentokrát pravý, strejda Erik, bere Táňu na výlet a přitom na pumpě v záchvatu zlosti přizabije piráta silnic. Stane se však ještě něco osudovějšího. Karin úspěšně dokončí vyšetřování, když na sebe předtím směle a bez velkých okolků vzala plnou zodpovědnost za možnost, že pravý Rubens bude zničen.

Nechala totiž zveřejnit zprávu, že se originál našel, což opět rozčílilo pana Nekolného, naštěstí ne tak, aby obraz, se kterým má samé trampoty, zlikvidoval. Zato si spolu se svými pohůnky podal šéfa bezpečnostní agentury, to už ale policie zasahuje a vše řeší. Či ne? Pan Nekolný totiž není vzat do vazby, v policejní kanceláři chová se zpupně, zapaluje si viržinko, Karin si to nenechá líbit, vyhrocená situace taktak neskončí fyzickou konfrontací.

Ale to ještě není konec! Pan Nekolný vzal celou věc osobně a vydal se ke Karin domů. Tam spolu se svým komplicem mučí jejího bratra, z něhož se z nějakého důvodu snaží vymoci informaci, kde je Karin, která se zjevně vrací z práce jako obvykle. Pohotová policistka naštěstí hned ovládne situaci, gorilu skolí střelou do nohy, situace je pod kontrolou. Zdánlivě! To by totiž pan Nekolný nesměl být sebejistý lotr a strejda Erik psychopat. A tak se to nakonec semele, že Erik ustřelí panu Nekolnému hlavu.

Jinak ale vše skončilo šťastně, ředitel galerie daroval Karin fotokopii dotyčného obrazu, patrně se tentokrát nejedná o záměnu s originálem, a vyjádřil jí vděčnost celé kulturní obce, který samozřejmě patří i tvůrcům tohoto vydařeného seriálu.