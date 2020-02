RECENZE: Gentlemani si hrají na film. Guy Ritchie natočil zábavnou, ale plytkou podívanou

PRAHA Britský režisér Guy Ritchie natočil s elitním hereckým obsazením sice dost plytkou, ale v řadě ohledů zábavnou hříčku, v níž se story o gangsterech na vysokých stupních společenského žebříčku prolíná s návodem na stavbu filmového příběhu.

Jedenapadesátiletý filmař Guy Ritchie, jehož předchozím filmem byl disneyovský Aladin, se v novém snímku vrací k žánru gangsterky, jejž kdysi občerstvil svým výrazným debutem z prostředí londýnských gaunerů Sbal prachy a vypadni z roku 1998. V Gentlemanech se vydal do vyšších pater britské společnosti, to ale není jediný ani ten nejdůležitější rozdíl. Syrovou energii nápady sršícího filmaře na počátku kariéry vystřídalo extempore zkušeného iluzionisty, který spolehlivě ovládá účinné triky a dokáže z nich sestavit dobře prodejnou show.

V příběhu odpoutaném od závaží reality rozehrává Guy Ritchie zamotaný souboj, v jehož středu stojí americký podnikavec Mickey Pearson (Matthew McConaughey), který v Británii vlastní síť pěstíren marihuany ukrytou na pozemcích zchudlých dědiců panských sídel. Poté, co projeví zdánlivou slabost a zatouží odejít z oboru, mu jeho konkurenti začnou jít po krku. Pearson má ovšem daleko k drobným pěstitelům, oloupeným ve Sbal prachy a vypadni: jeho kontakty a majetek jej totiž vynesly mezi nejvyšší smetánku. Může si dokonce dovolit k smrti urazit šéfa bulvárního listu tím, že mu ve společnosti nepodá ruku. Ten na něj za to začne sbírat kompromitující materiály za pomoci soukromého očka Fletchera (Hugh Grant). Fletcher má nicméně svůj vlastní plán, jak na věci vydělat. Se vším, co zjistil, se obrátí na Pearsonovu pravou ruku Raye (Charlie Hunnam) a nabídne mu své informace a důkazy k prodeji. Své poznatky o Pearsonově nevybíravém boji s hladovou konkurencí Fletcher dokonce zpracoval do filmového scénáře (!), jejž se jme Rayovi líčit. A v této spekulativní, nespolehlivé, občas korigované verzi se také diváci většinu Pearsonova příběhu dozvídají.

Ač se to může zdát chvílemi neuvěřitelné, propletenec hádanek, vtípků a podrazů na hrdiny i na diváky dá nakonec jakýs takýs smysl, a to se do něj ještě v průběhu zamotá například trenér bojových umění (Colin Farrell), jenž zachraňuje z ulice problémovou mládež, gang mladistvých lupičů, kteří své kousky zachycují v podobě videoklipů, nebo pomstychtivý ruský oligarcha.

Guy Ritchie dokáže při propojování jednotlivých dílků své skládačky obecenstvo dovedně rozptylovat a spoléhá na to, že tato zábava bude nakonec důležitější než fakt, že to, co se nakonec vyjeví, je v podstatě jen hodně krkolomná, staromódní a nepříliš originální historka se spoustou zbytečných odboček.

Velká část tohoto eskamotérského odvádění pozornosti se odehrává v„metarovině“, kde je filmová podoba viděného zároveň předmětem debat postav a jednotlivé vrstvy fikce se prolínají a vzájemně ovlivňují. Ray vyhoví Fletcherově libůstce a hraje si s ním na film – například spolu podle Fletcherova scénáře dabují chabě přeložený dialog, který postavy v obraze vedou v kantonštině. Jako spousta dalších je i tohle trochu unavený vtip (a což teprve imitace Číňanů, zaměňujících „r“ a „l“, zřejmě zařazená coby demonstrativní protest proti diktátu politické korektnosti). Hrátky s filmem jsou efektní, ale pohříchu samoúčelné, stejně jako pravděpodobný pokus o rekord ve výskytu neslušného anglického slova „cunt“.

Kdyby se o takový trik pokoušel někdo jiný, asi by to dopadlo mnohem hůř. Jenomže Guy Ritchie je pořád mimořádně šikovný režisér a Hugh Grant, Colin Farrell či Matthew McConaughey jsou skvělí herci. Díky tomu se iluze, že vidíme povedený film, vlastně docela daří.