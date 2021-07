RECENZE: Jak vkusně vytapetovat jachtu mozky. Zabijákova žena & bodyguard je etalon letního blockbusteru

LOS ANGELES Do českých kin tento týden zamíří hvězdně obsazená akční komedie Zabijákova žena & bodyguard. I navzdory slaboduchému příběhu dokázala „vydojit“ maximum ze svižné akce a chemie trojlístku hlavních protagonistů, což z ní činí ideální oddechový film do letních pařáků.

Kdysi špičkový a nyní zatracovaný bodyguard Michael Kincaid (Ryan Reyolds) si užívá zaslouženou tělesnou i duševní očistu, když mu do života se zbraní v ruce vpadne přisprostlá Sofie (Salma Hayeková). Ta Michaela poprosí, aby ji pomohl osvobodit jejího manžela Dariuse Kincaida (Samuel L. Jackson), toho času spoutaného kdesi v mafiánském úkrytu. Kincaid je špičkový nájemný zabiják, ale také úhlavní Michaelův úhlavní nepřítel z minulého dílu.

Zabijákova žena & bodyguard je pokračováním filmu Zabiják & bodyguard z roku 2017. Režisér Patrick Huges vzal oblíbený žánr buddy komedií, tedy spektáklu založeném hlavně na chemii a hláškování hlavních protagonistů. K tomu nakoupil zásoby umělé krve, aby bylo čím ohazovat zdi při četných akčních scénách a automobilových honičkách.



Dvojka divácky úspěšný recept jedničky nijak neinovuje. Nesourodá partička se vydává zastavit šílený (a notně hloupý) plán Řeka Aristotela Papadoupulose (Antonio Banderas), jenž se snaží pomstít Evropské unii a pomocí pokročilého viru zlikvidovat celou její digitální infrastrukturu. Ačkoliv i standardní krtinec nabízí větší hloubku než děj Zabijákovy žena & bodyguarda, o příběh tu nakonec vůbec nejde. Hlavní je ona výše zmíněná buddy složka.

Vylomeniny hlavní trojice fungují po celou stopáž filmu. Reynoldsova postava je uvěřitelný otloukánek, jenž má víc traumat než nábojů v zásobníku. Samuel L. Jackson s tím vším nadáváním (mothe*fucking mothe*fucker atd.) už tak nějak ve filmech hraje hlavně sám sebe. První film narážel na limity humoru, kde mezi otloukánkem a drsňákem nebylo žádné pojítko a některé scény působily odtrženě od reality. Tím pojítkem je nyní Salma Hayeková, jež se svou psychotickou vražedkyni s touhou po dítěti osciluje mezi oběma protipóly a svým cíleným přehráváním působí až roztomile.

Kulku od hrdinů schytá každý padouch, který pošetile vystrčí hlavu z krytu. Nepřetržitá sekvence přestřelek a honiček vyústí v efektivní sérii soubojů na palubě luxusní jachty, kde Aristoteles provádí alotria. Sám arcipadouch se do šarvátky nakonec také zapojí, ale celý tento krátký segment je úplně stejný jako celá jeho postava - zbytečně odfláknutý.

Příjemně se na to dívá, hezky to všechno vybuchuje, rychle to ubíhá a nabízí několik upřímně vtipných a originálních momentů. Skvělý eskapismus pro diváka, jenž se rozhodne v kinosálu nepřemýšlet. Protože co je na tom, že smysluplného příběhu by se v Zabijákově ženě & bodyguardovi za nehet vešlo? Díky tomu se koneckonců královsky pobaví i ti, kteří jsou prvním dílem nepolíbení.

Za zmínku pod čarou určitě stojí, že několik málo společných scén Banderase s Hayekovou dá vzpomenout na kultovního Desperada (1995) režiséra Roberta Rodrigueze. Jednoduše plusové body. Banderas si navíc do svého portfolia připsal další národnost - Řeka snad ještě nikdy nehrál.