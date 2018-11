RECENZE: Je mi fajn s. r. o. Francouzští outsideři úřadují v Bulharsku i v Praze na festivalu

PRAHA Odvézt partu francouzských outsiderů do Bulharska a nechat je tam zkrášlit na levné klinice estetické chirurgie. To je podnikatelský záměr čtyřicátníka jménem Jacques a zároveň námět na film Je mi fajn s. r. o., na němž se podílel režisér Benoît Delépine. Snímek je jedním z těch, které uvede v předpremiéře právě začínající Festival francouzského filmu. A režisér bude jeho hostem.

Delépine psal původně scénáře ke komiksům či k televizním „gumákům“. Společně s Gustavem Kervernem natočil mj. film Na mamuta!, který obdržel zvláštní cenu poroty festivalu Sundance, nebo snímek Velký večer, který odměnila rovněž zvláštní cenou porota soutěže Un certain regard v Cannes.

Je mi fajn s. r. o. Francie 2018 Režie: Benoît Delépine, Gustave Kervern Hrají: Jean Dujardin, Yolande Moreauová, Jean-Benoît Ugeux Uvádí Festival francouzského filmu

Zvláštní je i aktuálně uváděný film Je mi fajn s. r. o., který nabízí čelní střetnutí s francouzskou představou o humoru – kdo se válel smíchy u klasiky Jede, jede poštovský panáček Jacquesa Tatiho z roku 1949, možná se pobaví i tentokrát. Mísí se tu bláznivé situace (lidský obličej po autonehodě zůstane komicky „vrostlý“ do skla automobilu), satirický osten (hrdina je pomatený americkým snem o rychlém a závratném úspěchu) a důraz na společenskou odpovědnost (nejlepším podnikatelským záměrem se ukáže být dobře vedené komunitní centrum). Přítomna je rovněž věčná francouzská debata o socialismu, kterou dříve vedli Jacquesovi rodiče a nyní ji vede Jacques se svou sestrou Monique u příznačně zchátralého monumentu na rumunsko-bulharských hranicích. Bude-li divák pátrat, co všechno mu snímek připomíná, může se v asociacích dostat až k české klasice Trhala fialky dynamitem. Tak strašné to ale s filmem Je mi fajn s .r. o. naštěstí přece jen není.

Benoît Delépine představí svůj snímek 24. listopadu v 18.00 v kině Světozor a 27. listopadu ve 21.00 v Lucerně.