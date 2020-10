RECENZE: Kdo lže, ten vraždí. Nebo to tak není? Otázky předestírá seriál s Grantem a Kidmanovou

LOS ANGELES Původně chtěla HBO se svým letošním trumfem vyrukovat už v květnu, pandemie oddálila premiéru minisérie Mělas to vědět s Nicole Kidmanovou a Hughem Grantem až na tyto dny. Psychologický thriller v režii Susanne Bierové se mimo jiné snaží tepat arogantní sebejistotu privilegovaných vrstev.

Možná to také znáte: jeden den máte doma okouzlujícího, vtipného a laskavého Angličana, dětského onkologa oddaného své práci, milujícího otce vašeho syna (to vše v jednom) a druhý den nestačíte počítat, v čem všem vám lhal, a není přitom vůbec vyloučené, že někomu rozbil kladivem obličej napadrť. To je situace, do níž se dostává i hrdinka minisérie natočené na motivy knihy Jean Hanff Korelitzové, z níž česká verze převzala i název (ta anglická se přejmenovala na The Undoing).

Velké a větší starosti

Grace Fraserová (Nicole Kidmanová) je sice úspěšná psychoterapeutka, ale s takovým náporem na vlastní psychiku se vyrovnává jen ztěžka. Čeká ji krkolomná cesta, při níž v bortících se jistotách hledá alespoň nějaké záchytné body. Musí se rozhodnout, komu uvěřit a zač bojovat, neboť její manžel Jonathan (Hugh Grant) se zapřísahá, že zločin na svědomí nemá, i když vše zdánlivě mluví proti němu a menší prohřešky jsou neoddiskutovatelné. Není těžké si při sledování nové minisérie vzpomenout na snímek Zmizelá Davida Finchera, kde se řeší něco velmi podobného; navíc tu je i podobná dvojice neodbytných vyšetřovatelů.

K důvěrnému jiskření mezi kořistí a lovcem v tomto případě dochází mezi Grace a detektivem Joem Mendozou (Edgar Ramírez). Mendozova nedůvěra a zároveň umanutost, s níž na Grace dotírá, nepochybně nesouvisí jen s konkrétními indiciemi. V jeho posměšném tónu je znát odsudek celé společenské třídy, k níž Grace náleží – je dcerou zámožného finančníka (Donald Sutherland), syna posílá do prestižní školy a jejími přítelkyněmi jsou podobně situované, jen ještě snobštější a povrchnější matky. Tady pro změnu hlasitě zní ozvěna úspěšné série Sedmilhářky, s níž má Mělas to vědět společnou nejen herečku Nicole Kidmanovou, ale také scenáristu Davida E. Kelleyho.

Příběh zhroucené manželské idyly Grace Fraserové je pokusem o psychologický portrét podvedené ženy, zaníceně vykresleným identikitem nedůvěryhodného muže, ale také širší obžalobou privilegovaných vrstev, jejichž příslušníci v kontaktu s těmi méně šťastnými nadělají jen paseku a neváhají je obětovat pro své zájmy.

Zapeklitá osobnost

Tento sociálně kritický apel je sice ušlechtilý a dobou žádaný, ale příběhu nepřidává ani na věrohodnosti, ani na napětí. Jonathanovo nekalé angažmá mimo vlastní společenskou vrstvu je pojednáno až absurdně; zejména proto, že postavy obětí arogance privilegovaných to schytaly i od tvůrců a jsou povážlivě odbyté. A když se jako jedna z alternativ viny privilegovaného bílého muže rozvíjí možná vina chudého Hispánce, lze se vsadit, že jde jen o ztrátu času (anebo minisérie míří k něčemu v současném umělecko-politickém ovzduší opravdu velmi překvapivému). Nicméně i kdyby se příběh odehrál jen „mezi svými“, bylo by pořád ještě nad čím nedůvěřivě vrtět hlavou, především pokud jde o Jonathanovu nadmíru zapeklitou osobnost.

Hugh Grant ovšem předepsané etudy sehrává s nesmírným kouzlem a energií – díky tomu si Jonathan uchovává přitažlivost a jeho boj za očištění (spolu s otázkou, kdo to tedy byl, když ne on) je dostatečně silným motorem, který sérii vede do finále. Nicole Kidmanová mohla díky povaze své role vypilovat k dokonalosti zejména techniku nevěřícného třeštění očí; i její Grace je ovšem výrazná a v rámci možností plastická postava. A zapomenout nelze na charismatického Donalda Sutherlanda coby Graceina sebevědomého otce.

Režisérkou série je renomovaná dánská tvůrkyně Susanne Bierová, jejíž film Lepší svět z roku 2010 získal Oscara pro neanglicky mluvený film. V posledních letech se posunula k dílům, kde angličtina vládne: pro BBC natočila oceňovanou sérii Noční recepční podle předlohy Johna le Carré a pro Netflix sci-fi thriller V pasti. V Mělas to vědět usiluje o působivou atmosféru s důrazem, který občas přechází až v přepjatost. Přesto je její režijní jistota zejména ve scénách interakce rodiny Fraserů dalším z kladů, které vyvažují některé rozpačitější složky této série.