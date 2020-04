RECENZE: Když už ani sex nestačí. Nová reality show od Netflixu měla zůstat na papíře

LOS ANGELES Pokud se někdy mediální teoretici budou v budoucnu přít o vrchol lobotomizace televizní zábavy, dost možná ho zasadí právě do letošního roku. Měrou více než značnou to bude zásluhou nové reality show Too Hot Too Handle (dalo by se velmi volně přeložit jako Tak sexy, že už to nezvládám). Zde je totiž všechno od základu špatně.

S výrazem zlatá mládež se setkal snad každý. Existuje ale nějaký pojem, jež by vystihoval ještě větší míru oné „zlatosti“? Co třeba taková platinová mládež? To zhruba vystihuje čtrnáct účastníků této reality show. Jejich největší životní problémy a strasti představují pořízení dobré fotky na Instagram a hledání příležitostných vztahů na jednu noc. Nejlépe každý den jiný. To pro sedm mužů a žen z Too Hot Too Handle není nejmenší problém, neboť jak již název show (a její doprovodný komentář) implikuje, Netflix se snažil vybrat Adonise a Venuše dvacátého prvního století.

Premisa je taková, že soutěžící (užito v tom nejvolnějším smyslu slova) mají za úkol vydržet spolu čtyři týdny v tropickém ráji. Pokud se jim to podaří, rozdělí si mezi sebe peněžní částku v hodnotě 100 tisíc dolarů. Je zde ale háček - každý fyzický kontakt od obyčejného polibku po pohlavní styk z částky ukrajuje. Když se provinilý účastník rozhodne strávit celou noc o samotě, jeho „pokuta“ se do celkové částky vrátí.



Morkem kostí každé reality show jsou ideálně zajímaví, vtipní a charismatičtí účastníci. Kromě esteticky přijatelné stránky je ale osazenstvo Too Hot Too Handle složeno v podstatě ze dvou typů lidí - extrémních hlupáků s minimálním chápáním v podstatě čehokoliv a neskutečně otravných typů ideálně doplněných o pronikavě ječivý hlásek.

Dalším nepsaným znakem dobrých reality show jsou od začátku jasně daná základní pravidla. Too Hot To Handle působí dojmem, že producenti pravidla vytvářeli za pochodu. Velkým diváckým lákadlem jsou například pokuty za fyzický kontakt. Kolik dolarů ale taková pokuta za pohlavní styk nebo líbání vlastně je? To se divák nedozví. Nevědí to ostatně ani soutěžící. Nikomu není předem řečeno ani to, jak se výhra bude rozdělovat.

Motiv absence sexu by byl divácky jistě zajímavý, kdyby jeho porušení bylo přísně trestáno (ideálně okamžitým vyloučením). Jak je ale zmíněno výše, pokuty jsou nejasné a soutěžící je mohou velmi dobře smazat nocí o samotě. Zůstává účelový voyerismus, jež snad nemůže nadchnout nikoho, kdo se dostal dál než k tajnému čtení Playboye ve školních šatnách. Koho by snad lákala alespoň trocha té nahoty, musí si uvědomit, že autorem show je Netflix a nikoliv HBO, kde si s nějakou tou odhalenou tělesnou částí hlavu nelámou.

Too Hot To Handle se snad nepřekvapivě již od svého uvedení drží na špičkách sledovanosti. Nezbývá než doufat, že za to může současná celosvětová karanténní nuda.