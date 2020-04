RECENZE: Když zdravotnictví zabíjí. Kolektiv ukazuje, že vzdát to není řešení

PRAHA Hlavním tématem letošního festivalu Jeden svět sice byla klimatická změna (to byla věc, která před měsícem přitahovala pozornost lidstva), vítězný dokument, který byl vyhlášen minulý týden, však pojednává o něčem jiném.

Film rumunského režiséra Alexandera Nanaua začíná vylíčením hrůzného požáru v bukurešťském hudebním klubu Colectiv (nechybí drtivé video přímo z budovy), který si v roce 2015 vyžádal 27 mrtvých a 180 zraněných.

To je však jen začátek – další oběti totiž začaly přibývat v nemocnicích, které nedokázaly popáleným poskytnout péči na potřebné úrovni ani zaručit sterilní prostředí a zároveň je odmítaly předat zahraničním nemocnicím, které nabízely pomoc. Zjistilo se při té příležitosti, že firma s monopolem na dodávky zásobuje nemocnice nebezpečně zředěnou dezinfekcí. Případ se přičiněním investigativních novinářů rozrostl do obrovského skandálu, který odhalil, jak je celé zdravotnictví prorostlé korupcí. Případ vyústil v politické zemětřesení a nástup přechodné vlády – ovšem následné volby stejně přivedly k moci opět stranu spojenou s korupčním jednáním.

Komplexní dokument s nádechem thrilleru se věnuje tomu, jak se přeživší vyrovnávají s následky zničujícího zážitku, sleduje urputnou cestu reportéra (sportovních novin!) za zjištěním pravdy i snahu ministra, který předtím vedl organizaci pacientů, vypořádat se se systémovou rakovinou rumunského zdravotnictví. Svědectví o smyslu snahy poukázat na selhání a zločiny ve veřejném sektoru ústí v závěr, který by mohl vést až k malomyslnosti. Velmi jednoznačně však z tohoto filmu, který lze zhlédnout ve službě HBO GO, vyplývá, že vzdát to není řešení.