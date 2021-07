RECENZE: Koltès zahlcený nápady. I přes svou divokost působí nová inscenace krotce

PRAHA Nejvýraznější francouzský dramatik konce 20. století Bernard-Marie Koltès, jehož hru Roberto Zucco nyní nově v nastudování mladého maďarského režiséra Attily Vidnyánszkyho ml. uvádí Městská divadla pražská v Komedii, v českém divadle zatím příliš nezdomácněl.

Na vině této domácí nedostatečnosti bude zřejmě především autorův samonosný, obrazivý, poetizující jazyk, který z nejednoznačně vyznívajících textů činí nesnadno uchopitelná dramata. Je tomu tak i v případě Roberta Zucca, Koltèsovy poslední hry z roku 1988, v níž se autor inspiroval příběhem tehdejšího proslulého několikanásobného vraha.

Dramatik v Zuccovi nebuduje lineární příběh, jde spíše o sérii obrazů, ve kterých se ústřední postava na své cestě rámované útěky z vězení setkává s nejrůznějšími osobami, vytvářejícími neutěšené panorama rodinné, institucionální i sociální bídy. Bídy, proti níž má zdánlivě nemotivovanou potřebu, ne nepodoben rozervaným romantickým hrdinům, bojovat (v jeho případě vraždami). Nikoli samotný Zucco, ale lidé kolem něj, galerie policistů, pasáků, prostitutek, mužů s „nesprávnými vzorci chování“ či jen omezeného okounějícího davu jsou spíše hrdiny tohoto kusu.



Vidnyánszky se vrhá na Koltèsův text s energií a razancí mládí vlastní. Z dramatikova rukopisu toho na scéně příliš nezůstává, i přes své vypjaté vyjadřování ale režie jisté styčné plochy s předlohou zachovává.

Inscenace je plná vzruchů a efektů, režisér jako by měl až manickou potřebu stále něco vymýšlet. Naturalisticky zastavěná scéna evokuje ošuntělý labyrint velkoměsta plný zákoutí, skrýší a prolézaček (připomíná scénografický styl Vidnyánszkyho staršího kolegy Kornela Mundrucza, s jehož inscenacemi se měl český divák možnost setkat na plzeňském mezinárodním festivalu Divadlo). Vyznat se v něm divákovi pomáhá videokamera, promítající snímaný obraz na velkoplošná plátna.

Divoký a agresivní pulz prostředí vyjadřuje taneční hudba, doprovázená též pohybovými (choreografickými) kreacemi účinkujících... Toho dění na scéně je popravdě přespříliš, inscenace je zahlcena nápady (někdy téměř infantilními) – kdyby se Vidnyánszky osmi z deseti vzdal, méně dbal na efemérní efektnost a více se soustředil na funkčnost a smysluplnost nápadů, celkovému tvaru inscenace by to jedině prospělo (vyvaroval by se tak například několikrát nastavovanému konci).

Vidnyánszky svým důrazem na prostředí, ve kterém se příběh odehrává, na jeho autenticitu, dělá z textu jakousi sociální baladu. Zucco s pohybem parkouristy, rapera, Terminátora i afrického šamana v jednom (hraje ho velmi mrštný Zdeněk Piškula) má jedinou potřebu: z nesnesitelného prostředí vypadnout – stejně jako Dívka (v podání Kateřiny Marie Tiché) do něj se zamilovavší, jejíž neutěšený příběh je v inscenaci zdůrazněn.

Roberto Zucco Attily Vidnyánszkyho má být, odhaduji, jakýmsi plivnutím do tváře společnosti, která plodí Roberty Zuccy. I přes svou divokost ale působí málo průrazně, krotce, pracuje s odvozenými postupy. Především ale Koltèsův existencialisticky laděný text, ve kterém nic není, jako zde, natvrdo sdělováno, poněkud banalizuje.