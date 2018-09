RECENZE: Král Lear. Panovník v podání Iana McKellena je melancholik

LONDÝN Pět českých kin zítra večer v přímém přenosu z cyklu National Theatre Live ukáže Iana McKellena na londýnském jevišti v jeho pozdní velké roli – jako Krále Leara.

Už potřetí zařadil cyklus přenosů britského divadla do kin NT Live do programu Krále Leara. Po Derekovi Jacobim a Simonu Russellu Bealovi se v roli monarchy ztrácejícího moc, rodinu, zemi i rozum tentokrát ukáže Ian McKellen – a hlavně díky němu je představení v režii Jonathana Munbyho tak žádané.

Pro McKellena by v 79 letech mohl Lear, jehož si po deseti letech zahrál podruhé, znamenat poslední velkou roli, jeho výkon ovšem dokazuje, kolik vitality v sobě stále má. O zkušenosti nemluvě. Ač se britský herec celosvětově proslavil až kolem šedesátky díky rolím Gandalfa z fantasy Pán prstenů a Magneta v komiksové akci X-Men, na britské divadelní scéně je uznávaný dlouho a především jako shakespearovský herec. Mezinárodní publikum ho tak díky NT Live, v němž se McKellen objevil už před třemi lety v Pinterově kruté komedii Země nikoho, může konečně poznat v jeho nejsilnější poloze.

Uvidí Leara zároveň křehkého i prudkého, patriarchu, jehož arogance se nárazy o nezájem starších dcer rozbije v lítostivost. Otce, jehož přehnané sebevědomí postupně erodují výčitky. Panovníka, jehož síla, s níž kdysi ovládal království, se rozpustí v nečase a lijáku. Bouřka tohoto Leara nabije. Vyjde z ní jako blázen, u Shakespeara ale právě ti bývají nejvíc moudří. Exkrál jako by odčerpával energii ze svého věrného a upřímného šaška, jenž ho doprovází čím dál ustrašenější. Jeho záhadný osud (z textu prostě zmizí) inscenace vysvětlí tak, aby posílila dojem krvavého chaosu, do nějž Learova rodina Británii uvrhla.

Kostýmy z 20. století odkazují k moderním konotacím příběhu, ač na rozdíl od objevné interpretace Sama Mendese pro britské Národní divadlo, která se soustředila na Learovy diktátorské sklony a jeho postupující senilitu, nepůsobí současná inscenace tak sevřeně ani inovativně. Režisér Munby si nicméně práci neulehčil tím, že by vše postavil pouze na své hlavní hvězdě. McKellen svou melancholickou až dojemnou charakterizací představení vévodí. Režisér s bohatými zkušenostmi se Shakespearem i s dvěma tradičními shakespearovskými scénami, stratfordskou Royal Shakespeare Company a londýnským divadlem Globe, však ví, že slavný dramatik myslel i ve svých tragédiích na diváky z lidu. Jeho Král Lear tak i ve svém smutku, v závěru beznadějně zdrcujícím, umí často nečekaně pobavit a nepůsobí u toho nijak nuceně.

Munbymu se v dlouhém představení také povedlo plynule propojit dvě hlavní linie o zradě slepých otců dětmi, jež se naučily na ně už nespoléhat, tedy osud Leara a jeho dcer s osudem Gloucestera (Danny Webb) a jeho synů. Z nich neprávem vyhnaný Edgar (Luke Thompson), jenž v šíleném světě šílenství jen předstírá, reprezentuje lyrické srdce kusu a smutného vypravěče. Druhá nejznámější tvář představení Sinéad Cusacková zastupuje rozvážnou důstojnost v roli loajálního Kenta, jako většina pozitivních postav také vyhnaného od dvora.

Cordélie s tmavou pletí

Podobně jako nedávno Greg Doran v RSC obsadil i Munby do role nejmladší dcery Cordélie, jediného potomka odmítajícího otci lhát, černošskou herečku. Tím zvýrazňuje její odlišnost od sester, Cordélie s tmavou pletí může být plodem jiného, šťastnějšího svazku. Z dcer na sebe nejvíc pozornosti strhává prostřední Regan, kterou Kirsty Bushellová hraje jako bezstarostně sobeckou, vypočítavou, až do krve ambiciózní ženu, již násilí sexuálně vzrušuje. Její expresivní výrazy se ovšem nehodí do jinak spíš komorního pojetí hry a vyznívají až karikaturně.

Inscenace začala loni na podzim na menším z jevišť známého regionálního divadla v Chichesteru. Nynější scéna v londýnském Duke of York’s, kde mimochodem McKellen na West Endu debutoval (v roce 1964), je o něco větší, ale ne o moc. Přesun do jiného prostoru podle britských kritiků trochu ubral na intenzitě vyznění, kamery NT Live a jejich promyšlené a nazkoušené pohyby by ovšem intimitu představení měly vrátit. Tři a půl hodiny budou od diváků vyžadovat určitou výdrž, inscenace trpí v první polovině určitým propadem tempa. I tak čeká návštěvníky kin Aero a Oko v Praze, Scala v Brně, Central v Hradci Králové a Vesmír v Náchodě zážitek s Learem, který dokáže zlomit srdce nejen sobě.