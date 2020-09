RECENZE: Levellers volají po míru. Obavy z budoucnosti kapely daly vzniknout sugestivnímu albu

LONDÝN K autorské aktivitě vyprovokoval anglickou kapelu pocit tísně. Po osmi letech vydává kolekci nových písní, symbolicky pojmenovanou Peace.

Levellers v minulé dekádě nezaháleli, intenzivně koncertovali. Poslední album s aktuálními písněmi, Static On The Airwaves, ovšem vydali v roce 2012, od té doby víceméně autorsky mlčeli. Předchozí titul, We The Collective (2018), sice obsahoval i dvě nové skladby, jinak však šlo o akustické, smyčcovými nástroji rozkošatělé úpravy starších, byť stále aktuálních hitů Levellers. Nebýt buřičských textů, málem idyla.

Teprve události poslední doby, především členy kapely citlivě vnímané přehlížení narůstajících sociálních problémů vládnoucími garniturami, (ne)řešení uprchlické krize a válečné konflikty, inspirovaly novou sérii protestsongů.

„Je to nejúzkostnější, nejvíce znepokojující nahrávka, jakou jsme za dlouhou dobu udělali. Pojednává totiž o stavu světa, který my jenom odrážíme. Je to album o dnešku,“ popsal desku Peace baskytarista Jeremy „Jez“ Cunningham. Po hudební stránce zůstává u Levellers vše při starém. Kapela se drží typicky přímočarého folkrockového soundu se vzletnými „keltskými“ refrény, s důležitou rolí melodických houslových vyhrávek. A pořád hraje s energií, pro kterou získala přídomky trash folk či folk punk. I když s tvrdostí to nepřehání, aby nepřehlušila význam veršů.

Vlastně i co do textů zůstává vše při starém. Levellers pod tíhou nových okolností opakují známé pravdy. Jenže co „angažovaným“ umělcům zbývá jiného, když je trápí neměnící se povaha lidstva? V případě Levellers jde navíc o myšlenky formulované důvěryhodně.

Jídlo, střecha, rodina

Jednou z nejpůsobivějších písní je hned ta úvodní, Food Roof Family (Jídlo, střecha, rodina). „Každý potřebuje tyhle tři věci, bez ohledu na to, odkud pochází. Ale nedává mi smysl, proč někdo potřebuje víc střech než kdokoliv jiný, víc jídla než kdokoliv jiný nebo proč chce zabít něčí rodinu,“ vysvětluje zpěvák a kytarista Mark Chadwick pohnutky k napsání textu.

Ve verších, které vůbec neznějí banálně, pak ironizuje: „No to je skvělé / každé rozhodnutí / vede k nerozhodnosti...“ Píseň doprovází klip, tematizující mimo jiné přezíravý či doslova agresivní postoj (většiny) vlád k uprchlíkům a bezdomovcům.

Levellers se nikdy netajili umírněnými anarchistickými, nebo možná spíše svobodomyslnými názory, což platí i pro album Peace. Často to členy kapely stavělo v západním prostředí politicky „nalevo“. Opět je ale důležité zdůraznit, že Levellers nevyznávají bludné teorie, neodvratně mířící k totalitám. Jen se zasazují za zdravé sociální cítění oproti bezohlednému diktátu moci a zisku, kterému se výtečně daří všude: „Západ i Východ vyrovnávají skóre / jak vydrancovat planetu kvůli profitu,“ zpívají například.

I z nových písní je navíc zjevné, jak si hudebníci zakládají na zdravém individualismu a kritickém myšlení. Jako nápadný příklad poslouží třeba song Calling Out na téma, jak se člověk v moderních společnostech stává otrokem systému. Na čemž není „levicového“ pochopitelně vůbec nic.

Přesvědčivě působí i zhudebněný pocit rozčarování v písni Generation Fear. Tedy text o lidech, kteří jsou vylekaní a zmatení falešnými zprávami a nakonec lhostejní, když jim pod tlakem všudypřítomného pocitu strachu začne být všechno jedno. Působivým vizuálním symbolem, ve kterém se planeta mění v obrázek koronaviru, opatřili píseň i tvůrci klipu. Shrnuto, Levellers se ve snaze vytrhávat posluchače z letargie i vymítat vlastní obavu z budoucnosti podařilo natočit sugestivní album.

Výzvami k humánnosti přitom muzikanti nemlátí prázdnou slámu. Také současné, ač epidemiologickou situací nabourané převážně britské koncertní turné Levellers je částečně charitativní. Kapela na něm spolupracuje s neziskovkami, starajícími se v navštívených městech o lidi bez domova.

Repertoár nové desky by měli Levellers předvést naživo i u nás. Nový termín „koronou posunutého“ koncertního návratu kapely do ČR je naplánován na 14. října 2021 do pražského Lucerna Music Baru.