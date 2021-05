RECENZE: Loretta Lynnová. Jednou první dáma - navždy první dáma

Její příběh je známý i našim filmovým divákům. Oscarový životopisný snímek byl natočen už v roce 1980. Ne každý ale ví, že i po čtyřiceti letech protagonistka této biografie stále žije a pracuje. A to přesto, že Lorettě Lynnové, „První dámě country music“ - pod tímto názvem je film se Sissy Spacekovou a Tommym Lee Jonesem v hlavních rolích znám - bylo 14. dubna 89 let.

K osobnosti Loretty Lynnové je potřeba si připomenout několik základních skutečností, abychom docenili význam alba, které nyní můžeme držet v ruce. Narodila se v Kentucky jako dcera havíře, odtud také název její autobiografie Coal Miner’s Daughter (Havířova dcera), podle níž byl natočen stejnojmenný, v československé distribuci 80. let bůhvíproč přejmenovaný film.

Vdala se v patnácti a zdálo se, že má před sebou „kariéru“ chudé ženy rodící jedno dítě za druhým. Její muž rozhodně nebyl svatoušek, v ženě však rozpoznal hudební talent, koupil jí kytaru a podporoval ji při prvních krůčcích na hudební scéně.

Kariéra Loretty Lynnové nabrala už na samém začátku 60. let strmý růst až do vůdčí pozice mezi ženskými tvůrkyněmi country hudby. Také díky autorství písní, neboť to, že country zpěvačky vyprávěly vlastním životem inspirované příběhy nebylo vůbec běžné. A už vůbec obvyklé nebylo, aby si jejich výpověď nebrala servítky vůči mužům. Právě pro obsah svých písní typu Don’t Come Home a Drinkin’ nebo Fist City, ve kterých se tvrdě opírá do alkoholismu a sukničkářství svého muže, je právem považována za důležitou postavu ženské emancipace ve Spojených státech.

Nejaktivnější část kariéry prožila Loretta Lynnová v 60. a 70. letech, kdy prakticky neminul rok, aby nevydala alespoň jedno album, v některých letech stihla velké desky dokonce dvě či tři. Mnohé z nich komerčně dosáhly zlatého ocenění a octly se na vrcholu prodejního žebříčku, desítky písní bodovaly v hitparádách.

V 80. a 90. letech zpěvačka tempo zvolnila, nikdy ale ze scény nezmizela. Významný krok učinila v roce 2004, když si nechala produkovat album mladým rockerem Jackem Whitem, čímž se jí podařilo oslovit úplně nové publikum - a také získat ke svým předchozím další dvě ceny Grammy.

Nová kariéra

Vlastně novou část kariéry ovšem zahájila Loretta Lynnová až v roce 2016 - to už jí bylo 84 let, kdy drtivá většina umělců už skutečně, nadneseně řečeno, „pomýšlí na důchod“. Tehdy podepsala novou smlouvu na pět alb u společnosti Legacy Records, a vydala hned první Full Circle. To také ukázalo, jakým směrem se série bude ubírat.

Kromě podobně výtvarně řešených obálek to jsou osobnosti producentů. Jednak zpěvaččina dcera Patsy, která dostala křestní jméno po country legendě a Lorettině přítelkyni, předčasně tragicky zemřelé Patsy Clineové, jednak John Carter Cash, potomek dalšího muzikantského rodu, Johnnyho Cashe a June Carterové. Natáčelo se ostatně v Cashově vpravdě legendárním soukromém studiu v Hendersonvillu.

Po třech doposud vydaných deskách (po zmíněné následovala White Christmas Blue v roce 2016 a Wouldn’t It Be Great o dva roky později) nyní máme rok před zpěvaččinými devadesátinami k dispozici novinku Still Woman Enough.

Všechny spojuje koncepce mixu nově natočených starých hitů a nových songů, a také účast zajímavých pěveckých hostů. Tentokrát jsou to o generaci mladší country hvězdy Reba McEntireová a Tanya Tuckerová, a Carrie Underwoodová a Margo Priceová, třicátnice, tedy potenciální umělecké vnučky Loretty Lynnové.

Mezi písněmi září klasické hity jako Honky Tonk Girl (vůbec první Lynnové singl z roku 1960), You Ain’t Woman Enough nebo One’s on the Way. Nechybějí známé songy ze zlatého pokladu americké country, Keep on the Sunny Side ze zpěvníku Carter Family nebo I Saw The Light Hanka Williamse.

Ale co je nejpodstatnější: Loretta Lynnové se nemusí zaštiťovat věkem a „feelingem“. Zpívá, jako by si před příchodem do studia řádně přihnula elixíru života.