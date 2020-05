RECENZE: Lucinda Williamsová svou hrubostí láme hroty špatných zpráv

Vypadá to, jako by právě kvůli tvorbě americké písničkářky Lucindy Williamsové byla vymyšlena škatulka americana jako moderní melanž všeho, co americká hudba vystavěla na svých kořenech.

Lucinda Williamsová stojí odjakživa na rozhraní country, folku, rocku a blues (v těchto kategoriích také zaznamenala patnáct nominací i tři vítězství v Grammy). Sem zapadá i novinka Good Souls Better Angels. A nejen podle slyšitelné kvality, ale i vesměs nadšeného okamžitého přijetí na obou stranách oceánu se zdá, že její jméno v různých výročních hodnoceních, cenách a anketách najdeme i za letošní rok.

Lucinda Williamsová není žádný teenager. V lednu oslavila sedmašedesáté narozeniny a je jasné, že má v hlavě všecko srovnané. Dobře ví, že její nejen věkem, ale i životem, ve kterém se se svou tělesnou schránkou příliš nemazlila, oprýskaný hlas vyzní nejlépe za doprovodu přímočarých aranžmá. Zdánlivě žádné čáry – rovná rytmika, kytary s většinou přirozeným, i když někdy až youngovsky mohutným zkreslením, vrnivé varhany v pozadí. Ale vše drží dokonale pohromadě a hlavně, dokáže vyčarovat podmanivou atmosféru.

Nejpatrnější to je v lehkých krocích stranou základního stylu alba. Třeba v neortodoxním, ale natlakovaném blues Wakin´ Up, stojícím nejen na až mantrickém zpěvu, ale především psychedelických poryvech kytary. Dohromady to pak připomíná voodoo obřad. Ostatně, Lucinda Williamsová je z Louisiany, v jejíchž bažinách je voodoo doma, takže bůh ví, jaké čáry za její hudbou vězí. Ale – na opačném výrazovém pólu – dokáže vnést hodně specifickou náladu i do hudebně vlastně docela jemných balad, jako je When the Way Gets Dark nebo Good Souls.

Ovšem i ty nejlepší z vysloveně rockových písní, jako je Down Past the Bottom nebo You Can’t Rule Me, jsou prostě svým „světem“ pozoruhodné. A může za to, kromě samotné zpěvačky a autorky, zejména kytarista Stuart Mathis, který je skutečnou instrumentální hvězdou alba. To, že s písničkářkou spolupracuje už na třetím albu, není náhoda.

Poslech alba Good Souls Better Angels rozhodně není nějakou oddechovou činností. Je to hudba neučesaná, hrubá, drsná. Taková, ve které opravdu o něco jde. Obsahově přináší skoro samé špatné zprávy, podle kterých je dokonce pojmenovaná jedna z písní, Bad News Blues. Ale možná, že už samotným pojmenováním a vyslovením se hroty negativ aspoň trochu otupí.