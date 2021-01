RECENZE: Mňága a Žďorp akustickým dvojalbem vzkazuje: Žádnej strach, děcka

Alternativní titulek této recenze by mohl znít Jak odehrát skvělý koncert bez Hodinového hotelu. Protože nezařadit do programu svůj největší hit, to se většinou považuje u kapely za stejnou „drzost“, jako kdyby Rolling Stones opomněli Satisfaction. Ale jak vidno z živé nahrávky Přístav Unplugged, Mňága a Žďorp si to s přehledem dovolit může.

Kapela na plochu čtyř stran vinylového dvojalba a dalších adekvátních formátů umístila jasných hitů skutečně poskrovnu. Pokud bychom chtěli být striktní, vlastně jen čtyři z jedenadvaceti písní. A z toho dvě jsou navíc „jenom“ coververze. Je vlastně velmi s podivem, že Mňága a Žďorp sáhla po možnosti zahrát svoje písničky akusticky až nyní v důsledku omezení běžného koncertování a horečného vymýšlení, co posluchačům nabídnout, aby se muzikanti nečinností nezbláznili, vydělali si nějaké peníze a přivedli také na jiné myšlenky své publikum. Uvědomme si, že Mňága je kapela stará bezmála pětatřicet let a jako aktivní a populární zažila období největší módy akustického hraní. Ta nastala v první půli „devadesátek“ pod vlivem pořadu MTV Unplugged. Tehdy z elektrických na akustické kytary dočasně přezbrojoval kdekdo ve světě i u nás. Ale Petra Fialu a spol. zřejmě nepřesvědčily skvělé a dodnes slavné MTV Unplugged nahrávky Nirvany, Pearl Jam nebo Neila Younga, ani šest Grammy pro Erika Claptona za vlastně stejně pojaté dvojalbum. Až vloni vystoupila Mňága a Žďorp před kamerami Mall.tv, aby pro účel streamu jako jeden ze svých jedenácti takto šířených koncertů, z nichž každý byl jiný a měl nějakou jednotící ideu, odehrála ve valašskomeziříčské hospodě Přístav svůj historicky první unplugged koncert. Na jeho vydání v podobě alba pak pomocí crowdfundingu, s nímž má dobré zkušenosti už z posledních studiových alb, vybrala od fanoušků přes 880 tisíc korun. Přitom písničky Mňágy a Žďorp jsou právě k tomuto akustickému podání jako dělané a kapela sama je k němu výborně vybavena – třeba tím, že kytarista Martin Knor hraje i na mandolínu, saxofonista Jiří Tibitanzl na různé píšťalky a bubeník Marcel Gabriel ovládá hru metličkami, což je v těchto aranžmá nutné, aby kapelu „neumlátil k smrti“. Fialovy písničky navíc evidentně vznikají právě při akustické kytaře a mají v sobě jistý – snad se autor neurazí – táborákový potenciál. O čem tedy dvojalbum vypovídá? Hudebně o tom, že skupina je schopna vybrat ze svého repertoáru dostatek písní, které těžko označit za hity na první dobrou a přitom rozhodně nepatří k „vatě“. Ostatně fakt, že skoro dvě třetiny repertoáru pocházejí z období po roce 2000, kdy Mňága měla své hlavní hity hotové, hovoří za vše. Ale možná ještě důležitější sdělení samotné existence téhle desky je ve Fialově ujištění na začátku třetí strany: „Žádnej strach, děcka.“ Zobecněno: že totiž i podmínky pod psa, které hudební scéna už skoro rok má, mohou generovat velmi dobré počiny.