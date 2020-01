RECENZE: Moderní problémy v temném středověku. Nebe s.r.o. i v druhé sérii umí pohladit lopatou

LONDÝN/PRAHA Komediální seriál Nebe s.r.o. (Miracle Workers), který se svým jménem mnoho společného již nemá, stále baví chvílemi opravdu drsným britským humorem. Větší přesah ale nenabízí.

Středověkému království vládne pevnou rukou král Cragmoore, krveláčný tyran a postrach sedláků. Princ Chauncley (Daniel Radcliffe) se příliš nepotatil - jemně zšenštilého, pronikavě slabomyslného a upřímně dobrosrdečného dědice trůnu víc než žár bitev zajímá jeho stádo ochočených kachen.

Ve městě pak žije Edward (Steve Buscemi) se svou dcerou Alexandrou (Geraldine Viswanathan). Saša sice sní o emancipaci a volebním právu, ale to by nesměla žít ve středověku a mít za otce člověka vybírajícího lopatou septiky. Předpokládá se, že po něm toto voňavé zaměstnání podědí a to se s nějakou vznešenou kariérou příliš neslučuje.



Seriál Nebe s.r.o. ve své první sérii divákům představil nebe jako obrovský korporát, v jehož čele stojí dětinský a pomstychtivý Bůh Steve Buscemi. Druhá série si sice zachovala název seriálu, se svým předchůdcem nemá vůbec nic společného. Tohle je britská verze středověku ve stylu slavného filmu Monty Python a Svatý grál. Stejně jako v něm je humor často absurdní a prvoplánový.

I v první sérii bral tvůrce Simon Rich aktuální společenské problémy a rouboval je do nebeského zasazení. Nejinak je tomu i v druhé sérii. Když Alexandra touží po vzdělání, zaplatí drahé školné, aby ji profesor řekl jen to, že „Země je placatá, ďábel existuje a to je vše, co o světě víme“.

seriál Nebe s.r.o. i svým přesunem do středověku neztratil nic ze své divácké vstřícnosti a téměř učebnicové definice oddechové zábavy. Možná nikde pod všemi těmi vrstvami kroužkových vest a vesnických tunik nabízí i sociální komentář, ale je lepší po něm nepátrat a brát seriál takový, jaký je - jako vkusnou a veselou jednohubku.