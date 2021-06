RECENZE: Mraky kvérů na mraky Rusů. Nikdo si efektivně vylívá zlost na těch špatných

PRAHA Mstitelský thriller Nikdo sází na nezvyklé obsazení, lehkost stylu a palčivou touhu upozaděných lidí někomu strašně rozbít ústa.

Děje se to pravidelně: muž s perfektním zabijáckým výcvikem zatouží po životě v ústraní; obvykle k tomu zinscenuje vlastní smrt, často si najde krásnou manželku a pořídí si s ní odvážného syna a blonďatou dcerku. A pak přijde dramatická událost, jež v něm odšpuntuje dávné instinkty, a tichý občan se vydává na válečnou stezku, přičemž likviduje celé armády padouchů, třeba vodkou a brutalitou nasáklých ruských mafiánů.

Daný jev zaznamenalo už množství filmů, mezi nimi třeba rafinované Dějiny násilí Davida Cronenberga s Viggem Mortensenem, těžkotonážní Equalizer Antoina Fuqui s Denzelem Washingtonem nebo v dávnější historii snímek Přání smrti s Charlesem Bronsonem, jejž v roce 1974 natočil Michael Winner.

Právě posledně jmenovaný titul uvádějí tvůrci filmu Nikdo jako jednu ze svých počátečních inspirací. Tou úplně první však prý byl reálný zážitek herce Boba Odenkirka, který stál u zrodu celé věci: dvakrát (!) se stal doma i s celou rodinou obětí vloupání, a byť se nikomu nic nestalo, zůstal mu nepříjemný pocit bezmoci a selhání, že rodinu nebránil, i když objektivně byla pasivita to nejlepší řešení. Pojal nápad odžít si své trauma ve filmu, kde by se nenápadný mužík dokázal zlu postavit tak, jak by to nikdo nečekal.

V souvislosti se zmíněnou tradicí podobných námětů je dost obtížné něčím překvapit, zde se to však do jisté míry povedlo: představitel amorálního právníka v seriálech Breaking Bad a Volejte Saulovi totiž opravdu (na rozdíl od Bronsona, Washingtona nebo Mortensena) nepůsobí jako někdo, kdo by mohl atakovat svět svými svaly a bojovými dovednostmi.

Odenkirk přesto ve filmu, který mu pomohli do výsledného tvaru dovést scenárista Derek Kolstad a režisér Ilya Naishuller, takovou postavu sehrál. Ne že by šlo jejím zabijáckým úspěchům doopravdy věřit – jsou však podány s takovou vervou a beze stínu jakékoli pochybnosti, že to výsledku dodává skutečně specifický odstín s účinkem zcizujícího efektu.

Padouch s vášní pro karaoke

Režisér Ilya Naishuller prý jako vzor pro svůj film od počátku viděl korejské thrillery: každopádně je v něm přítomná osvobozující přímočarost postav i emocí, až parodická vyhrocenost děje a nadšení ze hry. Hlavní hrdina Hutch Mansell je zprvu představen jako onen ušlápnutý tatík, který nikdy nestihne včas vystrčit popelnici před vrátka, ale velmi brzy se ukáže, že si poradí úplně s každým.

A nejen on: tradice je v rodině a Hutchův otec David, jenž si po většinu času v domově pro seniory pouští staré westerny, také neřekl poslední slovo. (Davida nehraje nikdo menší než Christopher Lloyd, jemuž už dávno zajistila nesmrtelnost role v Návratu do budoucnosti.) K tomu je tu ještě jaksi navíc Hutchův černý adoptivní bratr Harry v podání umělce zvaného RZA.

Protivníkem je jim vysoce postavený mafián Kuzněcov v provedení ruského herce Alexeje Serebrjakova; jeho zabiják s vášní pro karaoke stojí ze všech postav herecky nejvýše a předstihuje i hlavního hrdinu. Jinak vrcholně stereotypní obrázek ruských mafiánů určených na odstřel zde přece jen těží ze Serebrajkovovy i Naishullerovy autentické zkušenosti s ruskou duší, o níž si ani jeden z nich nedělá velké iluze – Serebrajkov zářil už v roce 2018 v Zvjagincevově ostře kritickém filmu Leviathan a svými následnými výroky Rusům rozhodně nelichotil.

Ti atraktivně likvidovaní ruští gangsteři (pro Davida ze staré školy prostě Rusové) tu zastupují vytouženého arcinepřítele, na němž si lze důkladně vylít zlost, když jiné křivdy oplatit nemůžeme nebo nechceme. Chvályhodná idea všeobecného respektu možná takové staromódně generalizující obrazy z veřejného prostoru brzy vytlačí. Čím se pak ale utěší frustrovaný „nikdo“ plný vzteku a bezmoci?