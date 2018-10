RECENZE: Muž, který stál v cestě. František Kriegel proti Moskvě a Gustavu Husákovi

PRAHA Mnoha jazyky vybavený lékař František Kriegel s válečnými zkušenostmi ze Španělska nebo Číny nikdy nemohl tušit, že největší „masakr“ ho nečeká na bojišti, ale v politice a od jednoho z jeho dobrých přátel.

Příběh knihy Muž, který stál v cestě se odehrává na dvě části. Tou první je okupace 1968 a následný únos českých vládních představitelů do Moskvy. Zde je líčeno postupné lámání unesených, aby podepsali smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk. Všichni postupně odpadávají, až na Kriegela. Druhá část příběhu se odehrává v Praze a líčí souboj Františka Kriegela a „ďáblova advokáta“ Gustava Husáka, který nemůže skončit jinak, než Kriegelovou prohrou.

Nikdo z nezúčastněných nemohl vidět do zákulisních politických intrik po osudovém srpnu 1968. Fíla se v knize pokusil o živou rekonstrukci na základě pramenů, které získal i z ruských archivů (jak ostatně uvádí nakladatel). Po přečtení Muže, který stál v cestě, je jasné, že se mu to téměř beze zbytku povedlo.

Největší přednost Fílova románu tkví především v plasticitě a pečlivému vykreslení postav. Autor zde zúročil zkušenosti z filmu a všechny postavy mají jasně zřetelné motivace, ať už jde o pouhou záchranu vlastního života nebo touhu po moci. Každý dobrý má své slabiny a každý špatný své světlé momenty. I sám hrdinný Kriegel je chvílemi vylíčen jako „paličatý kozel“, který není schopen jakýchkoliv ústupků. Velmi silné je vylíčení jeho kontrastu právě s Husákem, který sebe samotného vnímá jako hotového Mesiáše.

Román má také potenciál poměrně často vyvolávat u čtenáře až fyzickou nevolnost. To hlavně ve vypjatých chvílích esenbáckého mučení a tvrdého, přes mrtvoly tlačeného moskevského diktátu.

Ivan Fíla - Muž, který stál v cestě.

Těžká politika plynule



Jednoduchý literární styl bez přílišných kliček a odboček dodává románu plnému těžké politiky až dramatický a plynulý spád. Fíla chytře proložil Kriegelovy pasáže částmi příběhů jeho známých a spolupracovníků - jeho ženy Rivy, novinářky Zory nebo doktorky Žažkové.

Někdy je ale jmen příliš moc. Hlavně ze strany ruské vládní garnitury a tajných agentů není těžké se v tolika postavách ztratit. Některé z nich se navíc v románu mihnou jen jednou. Nejspíše by neuškodilo (byť by to šlo nepatrně na úkor historickým faktům) tento zástup poněkud zredukovat o nedůležitá jména ve prospěch čtenářského požitku.

Muž, který stál v cestě je velmi čtivý popis jedné z klíčových etap českých dějin. Ivan Fíla se svou románovou prvotinou etabloval také jako velmi schopný prozaik. Díky jednoduchému, až scenáristickému stylu psaní se nabízí i snadné zfilmování. Jak uvádí nakladatel i na obálce knihy, filmu v mezinárodní koprodukci se snad již brzy dočkáme.