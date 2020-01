RECENZE: Na tohle místo činu se lze vracet stále. Snímek Na nože je velmi zábavný zločin

LOS ANGELES Filmová detektivka Na nože pracuje se situací, prostředím a postavami, od nichž se zdánlivě nedá čekat mnoho nového. Radostné odhodlání, s nímž šestačtyřicetiletý americký tvůrce Rian Johnson roztočil starodávné soukolí, však přineslo velmi zábavný výsledek.

Když věhlasný soukromý detektiv jménem Benoit Blanc pronese „voila“, svou spolupracovnici nazve v žertu Watsonem a za chvíli potom vidíme v televizi běžet legendární seriál To je vražda, napsala, není to zajisté proto, že by diváci potřebovali tolik nápověd, v jakém literárním světě se ocitli. Je to jen součást přílivu hříček, jimiž film Na nože zásobuje příznivce klasických detektivek, jejichž roztomilá klišé s gustem rozvíjí.

Řeší se tu oblíbený případ podezřelého úmrtí bohatého starého pána, v jehož sídle je shromážděno veškeré jeho příbuzenstvo dychtivé po dědictví. Svérázný detektiv ve všem přehrává policejní vyšetřovatele, kteří jej samozřejmě respektují a jsou mu víceméně k službám. Blancovu situaci znatelně zjednodušuje (nebo naopak komplikuje?) fakt, že jedna z přítomných osob nedokáže vypustit z úst lež, aniž by to bylo doprovázeno bouřlivými fyziologickými projevy. A do hry významně vstupuje i skutečnost, že zesnulý Harlan Thrombey vybudoval své bohatství právě na psaní detektivek, takže celý jeho dům je jeden velký hlavolam...



Příběh vypůjčený z jiné éry dokázal Rian Johnson aktualizovat a rozhádané členy povedené rodinky přivést k bravurně předvedené snobské debatě o imigrantech, stejně vášnivé jako prázdné. Obecně se snímek Na nože snaží k tomuto tématu něco podotknout, ale rozhodně se nenechává zatěžkat politickou agendou. Především je to vřelá pocta detektivním zápletkám, které dokážou své čtenáře či diváky nonšalantně vodit za nos tak kouzelným způsobem, že to jejich oběti chtějí prožívat znovu a znovu. A přesně tenhle požitek jim nyní Rian Johnson dopřál.

Velkou zásluhu na tom má samozřejmě herecké obsazení, přičemž to hlavní je samo o sobě vtipem – poirotovského podivína tu hraje stále ještě aktivní James Bond, Daniel Craig, který snad má doopravdy smysl pro humor, nebo jej alespoň dobře předstírá. Detektivkáře Harlana s grácií ztvárnil Christopher Plummer, nepostradatelnou černou ovci rodiny, nezodpovědného hejska jménem Ransom (což v angličtině znamená „výkupné“) hraje představitel komiksového slušňáka Kapitána Ameriky Chris Evans a jeho matku Jamie Lee Curtisová. Nejvýraznější ženskou představitelkou je ovšem Toni Colletteová v roli Harlanovy snachy Joni, ženy posedlé vším pokrokovým a etickým, která ovšem zároveň neváhá podvodně pouštět žilou tchánovým financím.

Harlanovu pečovatelku a pozdější Blancovu pomocnici při pátrání ztvárnila kubánská herečka Ana de Armas a odměnou za sympatický výkon jí byla nominace na Zlatý globus, kterou dostal i Daniel Craig a také celý film v kategorii komedie nebo muzikál.

Na tuhle detektivku by se dobře dívalo o vánočních svátcích, ale i po nich přijde chytrá kombinace závanu zašlých časů se svěžím duchem nepochybně vhod.