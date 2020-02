RECENZE: Následujte hrdiny. Ve filmu 1917 je válka jako strhující bojovka

VERD Snímek Sama Mendese 1917 láká na dobrodružný příběh, přesvědčivé herecké výkony v hlavních rolích, hvězdy v malých rolích, ale především na sugestivní vizuální pojetí, díky kterému diváci proplují v těsném kontaktu s hlavním hrdinou celým katalogem dramatických scenerií.

Ve Velké Británii, v USA a v mnoha dalších zemích měl film s pověstí hlavního oscarového favorita premiéru v první polovině ledna. V České republice se s uvedením vyčkávalo podstatně déle, což by možná byla dobrá strategická volba, pokud by se předpovědi naplnily. Z očekávané salvy zlatých sošek v hlavních kategoriích ovšem sešlo a snímek 1917 se může chlubit jen cenami za kameru, vizuální efekty a mix zvuku (což samozřejmě také není k zahození, a navíc to přesně vystihuje přednosti filmu). Kouzlo však přece jen trochu vyvanulo, a to film ještě do české distribuce oficiálně ani nevstoupil – to má nastat až 27. února. Slavnostní premiéra nicméně proběhla tento týden a rozběhla se také široká nabídka předpremiérových uvedení. Stejně však není pochyb o tom, že snaživější fanoušci si už dávno našli cestu ke zhlédnutí vysoce žádaného filmu jinak.

Když Sam Mendes koncem ledna přebíral cenu od Sdružení filmových režisérů (to ještě mohl doufat v pocty nejvyšší), prohlásil: „Vzkazuji všem, kdo chtějí pohřbívat film: ne tak rychle.“ Film se dá ovšem pohřbít třeba právě váhavou distribucí. Přesto doufejme, že si čeští diváci za tímto snímkem cestu do kina najdou, protože velké plátno mu sluší a dává smysl jeho koncepci.



Film natočený v jednom záběru (jehož součástí je však i vynechávka pár hodin, po které je hrdina v bezvědomí) líčí dobrodružnou cestu dvou britských pěšáků přes území vyklizené Němci. Britové si německý ústup vyložili jako slabost a nazítří plánují zaútočit. Velení se na poslední chvíli dozvědělo, že se jedná o úskok, zprávu však nemá detašovaným jednotkám připraveným k útoku jak doručit, nefunguje spojení. Že nad dějištěm poletují letadla, nelze z nějakého důvodu brát v úvahu, a tak jsou s rozkazem k zastavení útoku vysláni právě mladíci Blake a Schofield. Závisí na nich osudy tisíců mužů, a Blake má mezi nimi navíc bratra.

Sam Mendes používá intenzivní, nepřetržité následování hrdiny, které může vyvolat vzpomínku třeba na oscarový film Saulův syn maďarského režiséra Lászla Nemese z roku 2015. Záměr vtáhnout diváka do děje je totožný, celková ambice je zde ale přece jenom trochu posunutá. Mendes, jehož posledními dvěma celovečerními režiemi jsou bondovky Skyfall a Spectre, celkem nepokrytě vytváří především efektní podívanou – a to v nijak odsuzujícím slova smyslu. Překvapivé změny scenerií, ohromující proměny atmosféry i třeba celého barevného ladění jen za pomoci „přirozených“ událostí jsou úchvatné. K nejpůsobivější momentům patří proměna perspektivy, když se ze vzdáleného letadélka bojujícího ve vzdušném souboji v pár okamžicích stane ta nejbližší realita.

Postup spojky poslední záchrany má až herní charakter („najdi na opuštěném statku mléko a přelij si je do polní lahve, nevíš, v jaké situaci se ti přesně tohle bude hodit“), to ale neznamená, že by postrádal výpověď o hrůzách, jimž sotva dospělí účastníci velké války procházeli. Jen to už není jímavá remarquovská bolest, ale poselství pro generaci uvyklou zábavní funkci čehokoliv. Což je mimo jiné důsledek toho, že na bojištích 1. světové války je už po mnoho desetiletí klid. Tak na co si stěžovat?