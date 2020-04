RECENZE: Nekonvenčně o nekonvenčních. Minisérie Fosse/Verdonová je vzrušující jako její hrdinové

LOS ANGELES Minisérie Fosse/Verdonová, oceněná Zlatým glóbem i Emmy, vrací do života a kariéry slavného choreografa Boba Fosseho a tanečnici Gwen Verdonovou. Skvěle zahraná a originálně zpracovaná biografie patří do nabídky HBO GO.

Svůj životní styl, zaplněný prací, prášky a aférami, popsal choreograf a režisér Bob Fosse sám už v roce 1979 ve filmu All That Jazz, autobiografické muzikálové fikci, která vyhrála Cannes i čtyři Oscary. Fosse také natočil Kabaret, za který dostal Oscara za režii ve stejný rok, kdy získal ještě ceny Tony a Emmy. Není divu, že se stal tragickou ikonou amerického showbyznysu, symbolem talentovaného workoholika prožraného ambicemi, sebestředností a obsesemi. Předčasná smrt ho nedostihla jako jeho filmové alter ego už po prvním infarktu, ale „až“ osm let po premiéře All That Jazz.

Minisérie natočená pro americkou kabelovou televizi FX Fosse/Verdonová ovšem reflektor konečně zaměřila i na ženu, které Fosse v šedesáti letech zemřel v náručí, Gwen Verdonovou. Herečka a tanečnice vyhrála Tony v době, kdy Fosseho ještě svět neznal. Postupně ale byla odsunuta do vedlejší role jedné z Fosseho manželek, případně matky jeho jediného dítěte. I revue uvedená na jevišti po Bobově smrti a složená z výstupů, které dvojice vytvořila společně, nesla název Fosse. Minisérie tak už titulem vyjadřuje svůj cíl upozornit na provázanost života a kariéry tohoto páru. A spolu s jejich soukromým vztahem se stejnou měrou soustředí také na ten pracovní.

Osm dílů projde především 70. léta, od natáčení Kabaretu, po němž se pár rozešel (ač nikdy nerozvedl), přes práci na muzikálech Pippin, Chicago, filmech Lenny a All That Jazz, s odbočkami do dřívějších i pozdějších časů. Jeho víceméně chronologické vyprávění výrazně obohacuje několik pestře využitých postupů, které zintenzivňují drama a emoce. Často si je tvůrci, jmenovitě především režisér Thomas Kail a scenárista Steven Levenson, půjčují z Fosseho děl, jejichž vznik právě sledujeme. Během střihu biografického snímku Lenny tak i před námi Bob vystupuje jako stand-up komik, epizodou o inscenování Chicaga nás Gwen provází z jeviště jako cynický komentátor. Jen konverzace s andělem smrti chybí – tu už Fosse použil sám v All That Jazz. Série se nebojí ani razantních skoků v časových rovinách.

Lítost, odsudek i obdiv

Každá epizoda má určité téma či zaměření, které variuje a prohlubuje portrét dvou ambiciózních talentů, pro něž znamenalo posouvání americké zábavy víc než vlastní osobní život a jejich blízcí. Jako chronický záletník na drogách působí Fosse jako ten problematičtější z páru, ovšem i Verdonová odhalí své nelichotivé stránky. Oba přitom zůstávají fascinujícími osobnostmi, které střídavě můžeme litovat, obdivovat, odsuzovat. Velký podíl na tom mají skvělé výkony plné fyzických i psychických nuancí Sama Rockwella a Michelle Williamsové, jejíž výkon přinesl minisérii Zlatý glóbus i Emmy.

Jen masky, v nichž v pozdějších dílech herci působí mladší, než by měli, odvádějí trochu pozornosti od podstatného. Minisérie se může pyšnit komplexním scénářem a nápaditou režií. Jako producent za ním stojí muzikálová hvězda Lin-Manuel Miranda (který se v posledním díle mihne v roli Roye Schneidera) a s úspěšnými broadwayskými muzikály jsou spjati i Kail a Levenson, první jako režisér Mirandova fenoménu Hamilton a druhý jako autor hitu Dear Evan Hansen. Ti ke spolupráci v roli výkonné producentky přesvědčili také Nicole Fosseovou, dceru ústředního páru, která stojí v čele jeho pozůstalosti.

Minisérie si sice dramatizuje skutečnost podle potřeb, například v případě postavy přítele Verdonové, který ani nekopíruje jméno svého předobrazu. Děj i jeho zpracování však prozrazují, že tvůrci život a dílo svých hrdinů moc dobře znají a dokážou je variovat, aniž by působili nepůvodně, svázaní přehnanou úctou nebo senzacechtivě. Zásluhou celého týmu vznikl nezvykle dobrý životopisný seriál, nekonvenční a vzrušující jako jeho protagonisté.