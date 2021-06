RECENZE: Není Marie jako Marie. Zvrácená si strach u diváků nevymodlí

PRAHA Do českých kin míří náboženský horor Zvrácená (Unholy). I přes originální pointu se mu nedaří vybudovat atmosféru a uchyluje se k laciným „lekačkám“.

Všudypřítomné kříže, horečnatá zjevení, hlasy v hlavě, posedlí nebožáci a krvácející ikony. Náboženské horory jsou svébytným podžánrem děsuplných filmů. Satan je ono „velké špatné“, ačkoliv zpravidla ve filmu zobrazován není. Svou zlou vůli vykonává prostřednictvím posedlých dívek nebo třeba děsuplných panenek s porcelánovou hlavou. Zvrácená na to chce jít stejně, ale výsledek je přinejmenším rozpačitý.

Gerry Fenn (Jeffrey Dean Morgan) je někdejší novinářské eso, jež doplatilo na hojné lhaní ve vlastních reportážích. Nyní obráží americký venkov a za mizerné peníze píše o nesmyslech. Poslední úkol ho zavede do zapadákova jménem Banfield ve státě Massachusetts. Je svědkem toho, jak němá dívka Alice Paggetová (Cricket Brownová) promluví a začne konat zázraky, a vycítí svou šanci na reportáž století.

Zde přichází pravá chvíle pro ony krvácející sochy světců a hořečnaté vize. Fennovi, který si k Alici vyžebral u církve exkluzivní novinářský přístup, postupně dochází, že dívka nekomunikuje s Pannou Marií, jak si všichni myslí, ale s někým docela jiným.

Celá myšlenka ústředního zvratu by se dala shrnout do takřka freudovského „mluvili jsme o jedné, mysleli jsme druhou“. Díky jednoduchému scénáři divák už od půlky filmu tuší, jak se to celé vlastně má. O to víc pak zamrzí, že celé poměrně originální a dramatické rozuzlení vyzní naprázdno.

„Líné“ Zvrácené se tak nějak nechce budovat tísnivá atmosféra a sází na lekavé momenty, které ale hlavně v druhé polovině filmu dávkuje skutečně prazvláštně. Hlavní hrdina Fenn se dostává na místo, kde se nechá vyděsit, aby se vzápětí dostal jinam a tam se celý proces opakoval. Jeffrey Dean Morgan, kterého si fanoušci nejspíš pamatují jako padoucha Negana ze seriálu Živí mrtví, se alespoň snaží z minima scénáře herecky něco smysluplného vytěžit.

Nelze se ubránit dojmu, že z celého konceptu se dalo získat víc, než pár lekaček a příběh o zmoudření hlavního hrdiny a morální poselství o tom, že lhát se nemá, tedy pokud zrovna nejde o vražedné zlo ze Satanovy dílny.

Zvrácená i přesto dokáže díky rozumné stopáži a rychle ubíhajícímu ději zabavit hororomilné publikum vyhladovělé koronavirovým uzavřením kin. Hned příští týden ale do kinosálů zamíří třetí díl série V zajetí démonů, o kterém sice do předu nelze dělat závěry, ale jde o přírůstek do oblíbené značky. V polovině července se pak o slovo přihlásí horor Temný dům, který za oceánem sbírá samá kladná hodnocení. Zvrácená to nebude mít zrovna lehké.

Českého diváka může potěšit, že scéna z archivu banfieldského kostela v závěru filmu, je zcela zjevně inspirovaná uměleckým projektem Jakuba Hadravy, jenž do kostela sv. Jiří ve vsi Luková nainstaloval zlověstně vypadající sochy sádrových duchů.