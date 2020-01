RECENZE: Nikdy neříkej navždy. Mizerům se potenciál svých hvězd pohřbít nepodařilo

MIAMI Ve třetím filmu o nesourodé dvojici detektivů skládá komik Will Smith reparát za roli v bizarním snímku Anga Leeho Blíženec. Ovšem jen s částečným úspěchem.

Akční komedie Mizerové v roce 1995 představila světu nejen miamské policisty Marcuse Burnetta (Martin Lawrence) a Mikea Lowreyho (Will Smith), ale také režiséra Michaela Baye – šlo o jeho celovečerní debut a jeho režijní metoda (jejímž ústředním prvkem je spektakulární výbuch) se teprve rodila.

I díky tomu zbylo v prvních Mizerech poměrně dost prostoru pro jakýsi děj (nijak převratný, ale co bychom za něj v pozdějších Bayových trhácích dali), vtip a hlavně pro interakci hlavních hrdinů, dobře situovaného šviháka a svůdce žen Mikea a rodinně orientovaného Marcuse, kteří navíc museli chvíli představovat toho druhého. Zejména díky výkonům Willa Smithe a Martina Lawrence se Mizerové udrželi v paměti lidstva až do dnešních dnů, a to navzdory hodně málo povedenému druhému filmu z roku 2003.



Nynější, třetí pokračování už po Bayovi převzala nová generace – režisérská dvojice Belgičanů marockého původu Adil El Arbi a Bilall Fallah a na scénáři samozřejmě také pracovala jiná parta než před lety. Noví režiséři celkem bez potíží vstřebali původní Bayův styl a film opatřili přiměřeným množstvím atraktivně choreografovaných akčních scén, jejichž drsnost prošla nezbytným upgradem, aby měla šanci u dnešního otrlého publika.

V centru dění pochopitelně zůstali Mike a Marcus a s nimi pár dalších známých postav – jejich nadřízený kapitán Howard (Joe Pantoliano) nebo Marcusova dcera Megan (Bianca Bethuneová). Povahou se detektivové nezměnili, dospěli ovšem do věku mladých seniorů. Marcus je čerstvým dědečkem a Mike si musí barvit bradku, aby si mohl namlouvat, že nestárne. Penze je na dohled, ovšem poklidný průběh věcí naruší zásadní událost: z mexické věznice uteče za použití starého triku jistá Isabel Aretasová, manželka někdejšího drogového bosse. S pomocí svého dospělého syna začne ve Spojených státech likvidovat ty, kdo ji do vězení kdysi dostali, a jedním z cílů je i Mike. Když události nabudou na dramatičnosti, přejdou detektivové do ofenzivy. Tam, kde jejich metody ze staré školy nestačí, se mohou spolehnout na moderně vybavenou jednotku pod vedením Mikeovy bývalé přítelkyně Rity (Paola Núňezová).

Příběh jako takový mnoho zábavy (natož třeba věrohodnosti) nepřinese, místy uvázne na mělčině zbytečných průtahů a všechny dílčí zápletky už jsme někde viděli (otázka je, zda od exhumace ducha devadesátých let vůbec máme chtít něco novátorského a původního).

Stále však naštěstí funguje konfrontace hlavních hrdinů v podání Lawrence a Smithe. Pro Lawrencova Marcuse se našla poměrně nosná linka v jeho náboženském obrození a závazku vzdát se násilí. Motiv jeho nemotorně láskyplného dědečkovství ovšem nové Mizery nebezpečně přibližuje čerstvému seriálovému pokusu České televize Poldové a nemluvně. V kombinaci s obrazy lidí, jimž trčí tyč z proraženého břicha, vzniká zajímavý portrét ideálního diváka celého počinu.

Příznivci Willa Smithe, kteří by chtěli svého oblíbeného komika ještě jednou vidět v dobré roli, mají jednu jistotu: o mnoho horšího zklamání než v loňském filmu Anga Leeho Blíženec, kde hrál svého vlastního naklonovaného potomka, se dočkat nemohou. Tvůrci nových Mizerů se ovšem dost vynasnažili, aby se této metě přiblížili, naštěstí se jim ale nepovedlo Smithův potenciál úplně pohřbít pod nánosem dějových klišé a telenovelového sentimentu. Hrozbu zažehnává mimo jiné Lawrencův Marcus, který Mikeův příběh příležitostně glosuje asi tak, jak by to činil filmový fanoušek ze svého gauče. To jsou sice docela osvěžující chvilky, ale vybavit film v první řadě lepším dějem by možná pomohlo ještě více.

Snímek svým názvem, distribučním sloganem i plakátovým podtitulem může budit dojem, že se jedná o finále celého podniku, nicméně tak tomu patrně není; ve fázi přípravy už je čtvrtý film. Kdyby byli Mizerové skončili současným snímkem, mohli jsme si oddechnout, že všechno dopadlo jakž takž. Takto je teoreticky stále možné, že skutečné finále bude grandiózní. Vzhledem k tomu, jakým směrem míří křivky započaté v Mizerech navždy, je ovšem pravděpodobný spíše jiný vývoj.