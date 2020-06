RECENZE: Nový Perry Mason je v duchu naší doby nezávadný. Každá z epizod budí chuť vidět tu další

LOS ANGELES Jedna z nejslavnějších postav v dějinách detektivní literatury znovu ožívá v minisérii, kterou začne příští týden uvádět HBO. Dnešní doba, pozorná k menšinám, přinesla do příběhu postavu černého policisty i lesbický motiv.

Ve vagonu proslulé losangeleské lanovky Angels Flight je o Vánocích roku 1931 učiněn hrůzný nález související s nedávným únosem nemluvněte. V kulisách oslav Nového roku se rozbíhá intenzivní vyšetřování, které vede jednak policie, jednak zkušený právník E. B. Jonathan. Toho do případu zaangažoval vlivný člen mladého a velmi aktivního náboženského sdružení, kam patří i rodiče uneseného dítěte.

Jonathan při své práci využívá služeb soukromého očka – schopného detektiva, ovšem také napůl zkrachovalé existence, rozvedeného pobudy, který nemá slušný oblek ani čistou kravatu a přebývá na dosluhující farmě po rodičích. Jeho jméno je Perry Mason – a má prozatím daleko k proslulému elegantnímu a etickému právníkovi, jak jej ukázal třeba seriál z let 1957–1966.

Postavu Perryho Masona představil spisovatel s právnickými zkušenostmi Erle Stanley Gardner v roce 1933 a už o rok později spatřil světlo světa také první film s tímto hrdinou. Celkem vyšlo přes osmdesát románů či povídek, v nichž Perry Mason spolu se svou asistentkou Dellou Streetovou a soukromým detektivem Paulem Drakem sbírá důkazy na podporu svých klientů. Ti jsou vždy podezřelí takovým způsobem, že nikdo jiný než právě Mason by je nejspíš u soudu nedokázal vytáhnout z bryndy.



Možná dojde i na zázrak

Podobný je i případ v nové minisérii, kde se v zoufalé situaci ocitne matka uneseného dítěte Emily Dodsonová, kterou policie podezřívá, že má prsty v únosu vlastního syna. Zároveň se ovšem příběh významně liší od obvyklého postupu, kdy čtenář či divák spolu s detektivem postupně rozkrývají stopy: tentokrát je divák o hodně napřed, protože hlavního padoucha zná od prvního dílu.

Přesto dokáže být minisérie napínavá až do konce, jednak proto, že zločinec se účinně brání dopadení, jednak díky mnoha dílčím záhadám včetně té, která se týká bizarnosti úvodního výjevu. (Tam by ovšem prospělo, kdyby vysvětlení dávalo ještě trochu víc smyslu, než se nakonec stane.) Příběh si také zachovává znepokojující nedořečenost a rozvíjí několik vedlejších linií.

Perry je v novém podání vrstevnatá postava a pod povrch se vyprávění vydává i v případě dalších osob. Jednou z nich je vůdčí osobnost zmiňované církve sestra Alice, která je hvězdou náboženských show a slibuje, že v tajemném případu vykoná s boží pomocí zázrak.

Ještě významnější je postava černošského policisty, který se ocitne na místě činu v jedné větvi případu. Významně se podílí na řešení záhady (i navzdory svým nadřízeným) a jeho jméno Paul Drake dost napovídá o jeho budoucnosti, přestože Perry má prozatím ještě bílého parťáka jménem Pete. Tvůrci minisérie Ron Fitzgerald a Rolin Jones v rámci přizpůsobení příběhu dnešním akcentům nezapomněli ani na homosexuální postavy; cílená snaha je v tomto ohledu zřejmá, naštěstí však ne nějak zásadně rušivá.

Série nadto oplývá řadou kladů, co se týče výpravy a obsazení: výborná Gayle Rankinová v roli obžalované Emily Dodsonové například budí dojem, jako by právě vykročila z filmu natočeného právě v době, kdy se příběh odehrává. John Lithgow v roli právníka E. B. Jonathana vytvořil výraznou a rozporuplnou figuru, která chvílemi zastiňuje i samotného Perryho Masona. To však neznamená, že by hlavní hrdina nedokázal zaujmout. I díky sympatickému nadhledu Matthewa Rhyse v titulní roli je nový Perry Mason zábava, která vtáhne, a každá z epizod budí chuť vidět tu další, což je v případě detektivní série koneckonců to nejdůležitější.