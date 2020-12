RECENZE: Okna vesmíru dokořán a láska z rychlíku. Taková je letošní štědrovečerní pohádka

Praha Štědrovečerní televizní pohádka O vánoční hvězdě čerpá energii z odlehčeného a zdařile vypraveného vesmírného panteonu, vztahy mezi postavami však pojala hodně zběžně.

Pravidelné povinné cvičení na téma princezen, chasníků, upjatých dvorních dam, nadpřirozených bytostí, degenerovaných princů, zámeckých bálů a fatálních zásnub tentokrát osvěžil spásný nápad. Mezi lidi mimořádně nezavítal čert z pekla ani anděl z nebe, nýbrž personifikovaná hvězda. Alespoň tedy něco.

Hvězdy jsou v této pohádce lidem podobné bytosti, pobývající na jakémsi nebeském Olympu. Jejich hlavním úkolem je v pravý čas zářit, mají ale také ještě osobní život. Nejjasnější hvězda Sirius plánuje zásnuby s bezprostřední Deničkou, což těžce nese žárlivá Proxima. Ta proto způsobí, že se její sokyně zřítí z oblohy na zem. Hvězdy v takovém případě brzy hasnou, pakliže nejsou nablízku velké a nezištné lásce.



Tato spadlá hvězda má štěstí, právě na takovou lásku totiž natrefí (i když by to někdo možná nazval spíš voyeurismem): vesnický učitel Václav chodí pod záminkou doplňování krmelce pozorovat princeznu Amálii, kterak bruslí na zamrzlé tůni. Oslovit se ji však neodváží a navíc se má co nevidět konat ples s potenciálními ženichy, atd. Hvězda proto napomůže tomu, že Václav může za trochu divných okolností vytáhnout Amálii z díry v ledu a poskytnout jí a jejímu doprovodu dočasný azyl ve svém příbytku. To, Václavova práce s dětmi při přípravě vánočního hudebního programu a možná ještě jeho beranice udělá na princeznu takový dojem, že pozve Václava na zásnubní ples a de facto mu předem zaručí vítězství.



Do šťastného průběhu událostí se vloží Proxima, která doputuje na zemi a pomocí kouzelné mlhoviny může snadno ovlivnit lidské city a chování. Svou konkurentku nechá uvrhnout do šatlavy a z učitele udělá zombii, která vůči princezně vůbec nic necítí. Přesto se z nějakého důvodu dál znechuceně motá po zámku. Cílem Proximy je zničit lásku a způsobit vyhasnutí Deničky. Jenomže princeznina láska je tak hluboká a vytrvalá, že se Václava nehodlá vzdát, i když je začarovaný. Amálie dokonce ví přesně kým, to však nebrání její matce, jinak zřejmě celkem příčetné ženě, aby Proximu přijala na svém dvoře a okamžitě jí prakticky přenechala vládu.

Proxima s pomocí oddaného Bílého trpaslíka zesiluje své intriky (nijak světoborně), Amálie je nalomena, bůhvíproč si tato svobodomyslná dcera osvícené matky nutně musí okamžitě vybrat za ženicha buď Václava, nebo někoho z velmi omezeného okruhu princů. Z oblohy přilétají další nebeská tělesa, Bezejmenný, který Deničku miluje, nakonec i Sirius, který ji ve skutečnosti nemiluje, výskyt zamilovanosti má velké výkyvy, hvězdy se v toxickém prostředí mátožně potácejí a divák, který by právě přišel k televizoru, může nabýt dojmu, že se dívá na zvláštní český remake hitové americké série Černobyl. Nakonec vše dobře dopadá, spravedlnost je nastolena, zlé kouzlo dobrým zářením přemoženo, svatba na obzoru.

Film vznikl v česko-slovensko-německé koprodukci a patrně díky tomu nevypadá lacině: sídlo hvězd z trikové dílny renomované firmy UPP má své nepopiratelné kouzlo, stejně tak pozemské zimní exteriéry. (Účast německých partnerů ovšem přinesla i jeden zázrak navíc, totiž že princezna Amálie, kterou představuje německá herečka Leonie Brillová, promlouvá česky zcela nezávisle na tom, jak otevírá pusu.) Sázkou na jistotu bylo obsazení českých hereckých es: role Proximy se elegantně a s dobře dávkovanou komikou zhostila Aňa Geislerová, Tereza Ramba si nepochybně získala srdce štědrovečerního publika coby bezelstně optimistická Denička. Nejvíce prostoru pro bavení publika dostal Ondřej Sokol coby sebevzhlíživý Sirius a jeho s gustem provedené narcistní etudy dokázaly udržet takovou míru, aby nevyzněly křečovitě. Což se nedá říct úplně o celém konceptu hvězdné oblohy, zejména některé snahy o slovní komiku na téma astronomického názvosloví působí hodně usilovně.

Kamenem úrazu tohoto snímku je (vedle řady klišé) zejména bezbarvý vztah mezi hlavními lidskými hrdiny. Idea lásky navzdory momentální „začarovanosti“ partnera má samozřejmě svoji váhu (a také se v pohádce nevyskytuje poprvé), ale ústřednímu páru chybí jiskra a není to ani tak vina herců, jako scénáře. Důvod princezniny velké lásky a rozhodnutí vdát se za člověka, kterého zná sotva pár dní, z čehož velkou část se nápadník chová divně, zůstává v podstatě neznámý. Vztah mezi královnou matkou, princeznou, dvorem a okolním světem je zcela záhadný a Deniččin obrat od slepé zamilovanosti do Siria k pravé lásce k Bezejmennému působí asi tak šťastně, jako když si sestra Ina vzala saniťáka Jáchyma.

Možná na tom všem ale zase tolik nezáleží, neboť jsou přece Vánoce, a to je každá láska dobrá. A Velký vůz svítí opravdu hezky.