RECENZE: Perné týdny v životě dealera. Zrádci svůj příběh rozehrávají skvěle

PRAHA Přinejmenším nadějným začátkem se může pyšnit minisérie Zrádci, jejíž první díl uvede v neděli Česká televize.

Když už je Česko pervitinová velmoc, byla by jistě škoda nepokusit se o něco alespoň trochu podobného tomu, co dokázal americký seriálový hit Breaking Bad. Představit sympatického a zároveň tragického hrdinu, který se zapletl se zhoubným lákadlem a bude se z jeho tenat jen těžko vymotávat.

Nyní to vypadá, že se na takovou cestu – a snad i úspěšně – vydala minisérie Zrádci, kterou pro Českou televizi vytvořili scenárista Miro Šifra (napsal už pozoruhodnou minisérii Rédl situovanou do porevolučních temnot) a Viktor Tauš, který svým režijním přístupem dost pomohl detektivním sériím Modré stíny a Vodník. Česká televize sérii prezentuje jako „seriál o zlých lidech s dobrými rodinami“ a recenzentům v předstihu představila jediný díl, kde se vyskytuje dvojí rodinné prostředí. Jednak je to domov analytičky protidrogového oddělení a matky dvou dětí Petry Vávrové (Lenka Krobotová), jejíž manžel (David Novotný) je zaměstnaný ve významné funkci na ministerstvu vnitra.



Do druhé rodiny patří syn slušných rodičů a drogový dealer David Frýdl (Cyril Dobrý). Ten je primárním vypravěčem příběhu, osobou, přes kterou divák do příběhu vstupuje a z jejíž perspektivy jsou pojímány i například (často nelichotivé) popisky u dalších představovaných figur. David spolupracuje s česko-vietnamskou drogovou mafií, rozesílá klientům dávky v dopisech a zažívá skvělý obchodní úspěch. Zároveň však hraje dvojí hru, je policejním informátorem a má pomoci zaťatému, ale nepříliš profesionálnímu vyšetřovateli (Václav Neužil) dostat hlavu celé organizace. Při zátahu na zásilku surovin z Polska se příběhy Vávrové a Frýdla protnou: zboží veze Davidův nejlepší (a nyní oklamaný) kamarád a analytička Petra se poprvé v životě ocitá v terénu a je řidičkou jednoho z aut, která podezřelou dodávku sledují.

Děj prvního dílu stačí právě tak na atraktivní rozehrání zápletky a na vykreslení postav a obojí se tvůrcům daří velmi přesvědčivě – vedle hlavních postav vyniká zejména Miloslav Pecháček v roli osobitého, trochu pomalejšího, ale zároveň po svém způsobu mazaného Davidova kamaráda.

Jak se uvádí v informaci k sérii, scénář vznikl podle původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály, a na základě příběhů policistů z terénu. Na podobě prvního dílu to – v dobrém slova smyslu – není znát; převládá autenticky působící perspektiva vypravěče zevnitř drogového podsvětí.

Viktor Tauš se ani ve Zrádcích nevzdal nápadu situovat policejní pracoviště do kuriózních prostor (tentokrát protidrogoví specialisté úřadují v opravovaném kostele) a s architekturou účinně pracuje i v dalších situacích – jejím prostřednictvím dodává originální estetický rozměr i scénám, které by v jiném provedení mohly působit docela banálně. Celkově je výtvarná podoba jedním ze zásadních prvků, jimiž Zrádci s diváky komunikují.

O mnoho víc se po zhlédnutí prvního dílu říci nedá, tři týdny v životě dealera, jež šestidílná série slibuje předvést, jsou teprve na začátku. Ale pokud budou Zrádci pokračovat tak, jak začínají, přibude České televizi jeden opravdu povedený titul.