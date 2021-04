RECENZE: Putování zemí nomádů. Jaký je čerstvý držitel Oscara za nejlepší film?

LOS ANGELES Vítěz letošních Oscarů Země nomádů představuje lidi postižené ekonomickou krizí jako čisté duše, vágně inspirativní svou nezávislostí a houževnatostí.

Zatímco loňské vítězství jihokorejského Parazita na cenách americké filmové akademie překvapilo, oscarová výhra americko-německého filmu Země nomádů se očekávala několik měsíců. Příběh o bezprizorních Američanech napsaný, sestřihaný a režírovaný čínskou rodačkou Chloé Zhaovou dobře zapadl do snahy akademie ubrat na bombastičnosti a zahleděnosti do vlastní historie a přiblížit svůj obraz současným společenským trendům v USA volajícím po větší diverzitě. Jistě i díky tomu jeho pozici favorita nikdo výrazně neohrozil a Zhaová mohla vstoupit do filmové historie jako první žena s jinou než bílou pletí oceněná za režii (a druhá vůbec).