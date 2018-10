RECENZE: Rašín. Pomník Aloise Rašína zdobí Karel Kramář

PRAHA Televizní film Jiřího Svobody vlídným způsobem připomíná ne jednoho, ale hned dva muže, kteří se výrazně zasloužili o vznik Československa. Na to, co divákům předkládá, ovšem nepotřeboval mít dva díly.

Režisér a také scenárista filmu Rašín Jiří Svoboda si vytkl za cíl osvobodit spoluzakladatele československého státu a prvního ministra financí z pomyslného stínu T. G. Masaryka či Edvarda Beneše, kam byl podle něj Alois Rašín uvržen již za první republiky. (Po Rašínovi bylo ovšem v roce 1924 pojmenováno pražské nábřeží a o dva roky později vyšel jeho portrét od Alfonse Muchy na dvacetikorunové bankovce).

Jisté je, že do skutečného zapomnění jej později odsunul režim vedený komunistickou stranou, jejíž byl Jiří Svoboda dlouholetým členem, a po Listopadu dokonce předsedou. I z tohoto důvodu může trochu překvapit, že úhlem pohledu, jímž je Alois Rašín v novém filmu nazírán, je ryzí obdiv. Jednou z postav, které ve filmu ve srovnání s Rašínem vykazují zřetelný nedostatek charakteru, je navíc právě zakladatel KSČ Bohumír Šmeral. Snad jde tedy o jakousi kompenzaci křivdy, kterou má někdejší Svobodova strana vůči Rašínovi na svědomí.

Sošně dokonalý hrdina

Ne že by si Alois Rašín důstojný portrét nezasloužil, ale styl „vyzdvihněte zásluhy“ také není úplně ku prospěchu věci. Už proto, že v prezentovaném příběhu zeje zásadní mezera. Vyprávění začíná atentátem, který na začátku roku 1923 připravil Rašína o život, potom už se ale vrací jen k jeho úsilí o rozbití monarchie a vytvoření Československa. Od dvoudílného filmu by se dalo očekávat, že ve druhé kapitole podrobněji ukáže, čím proti sobě jeden z mužů 28. října v křesle ministra financí poštval velkou část politické reprezentace i veřejného mínění, jaké nepopulární kroky činil a že při tom nebyl vždy jen jasnozřivý. Na to však nedojde. Výhrady vůči Rašínovi se omezí na jeho horečnaté halucinace po atentátu završené výrokem připisovaným německým komunistickým poslancům, že kdyby se o Rašínově osudu mělo konat hlasování, bude viset. Osvětlit důvody takové nenávisti, která nakonec přiměla i mladého komunistu Šoupala k Rašínově vraždě, by bylo nejen záslužné, ale pomohlo by to i plasticitě Rašínova portrétu.

Svobodův film je však pouze Rašínovou obhajobou vůči pozdějšímu nevděku a svého hrdinu v podání Ondřeje Vetchého líčí jako nejzásadovějšího, nejstatečnějšího, nejbystřejšího a nejschopnějšího na celé tehdejší české politické scéně. Jako muže, který neváhal přinést velké osobní oběti, kladl vysoké nároky na sebe i druhé a zároveň byl schopen velkého citu jak vlasteneckého, tak vůči své ženě a dětem. (Na láskyplných rodinných výjevech si dává Rašín obzvlášť záležet. Někdy až tak, že kdyby film nakonec dospěl k šokujícímu zjištění, že doktor Rašín trpěl progresivní paralýzou, našel by v těchto výjevech také dostatečnou oporu.) Všechna ta chvála může být oprávněná, ale protagonista je tak sošně dokonalý, až je s ním trochu nuda.

Komorní poloha vyznívá nejpřesvědčivěji

Zajímavější je tudíž Rašínův politický souputník a oponent Karel Kramář, jehož přesvědčivě hraje Miroslav Donutil: postava, která je tragicky konfrontována se svými zásadními omyly a je přitom až směšná, a přesto dokáže prokázat velikost – uznat pravdu jiných, respektovat jejich morální autoritu a sama se povznést k hrdinství. Na Kramářově příběhu také ještě více než na tom Rašínově Jiří Svoboda ilustruje jednu z důležitých připomínek svého filmu, že totiž politický teror spojený s útoky na osobní důstojnost se nezrodil až v 50. letech (o nichž Svoboda natočil poctivý film Jen o rodinných záležitostech, který měl premiéru v roce 1990).

Metody rakouského justičního aparátu má přímo ztělesňovat postava žalobce Markuse Premingera (Tomáš Töpfer), mimochodem otce slavného hollywoodského režiséra Otto Premingera. Protivník českých politiků je tu pojat jako shylockovská figura, jejíž cynismus a úskočnost vyvěrá ze svým způsobem pochopitelného despektu vůči většinové společnosti. Po pravdě řečeno tu ale takový výklad vyznívá poněkud lacině.

Snímek je nejpřesvědčivější v momentech, kde dochází k setkání obou hlavních osobností, Rašína a Kramáře, zejména pak ve druhém díle, kdy spolu sdílejí vězeňskou celu. V této poloze je Rašínovi nejlépe – jako komornímu dramatu o střetnutí mezi muži odlišných politických názorů, životních postojů i povah.

Snaha rozvinout tuto hru ve větší skupině dobových politiků troskotá na nepřehlednosti postav a také na limitech některých herců v epizodních rolích. Příliš dobře nedopadají ani pokusy dodat televiznímu filmu větší dramatičnost a výpravnost, když se režie snaží s dvaceti komparzisty předvádět dav nebo (česko)televizními prostředky tvořit hluboce působivé obrazy (laťku nasazuje hned zkraje prvního dílu jakýsi „Ejzenštejn z konzervy“ – pověstný bezprizorný kočárek, který po atentátu na Aloise Rašína drkotá po pražské dlažbě). Příliš invence nevykazuje ani hudební dramaturgie předepisující, že pokaždé, když se Karel Kramář setká se svou ženou Naděždou, musí u toho znít chór, jejž přivanul východní vítr snad až z chrámu Vasila Blaženého.

Bez rozpačitého a nadbytečného „umění“ by se takto pojatý pomník Aloise Rašína, který rezignuje na výklad poválečného období, dal stihnout za jeden večer a bylo by mu to nejspíš ku prospěchu. Jako upozornění na zakládající osobnost Československa má ale snímek samozřejmě svůj nepochybný smysl a přiměje-li diváky k dalšímu pátrání po Rašínově osudu (třeba i na webu České televize), bude to jen dobře.