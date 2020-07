RECENZE: Ruthie Fosterová vydala album, které se nevejde do bigbandové škatulky

Doménou fenomenální americké zpěvačky a písničkářky Ruthie Fosterové jsou spíše menší muzikantské sestavy. V těch točí své alba na pomezí blues, gospelu a folku i běžně koncertuje. Například předloni na Colours of Ostrava, kde svým výkonem doslova smetla nepřipravené, přijela s pouhým triem. Proto je už sám fakt, že aktuální nové živé album natočila za doprovodu big bandu, vcelku překvapivý.

Nikdo, kdo Ruthie Fosterovou alespoň jednou slyšel, ale nemůže ani vteřinu pochybovat, že úkol utáhnout široký sound orchestru hravě zvládne. Její hlasový fond je z těch, které mohou lámat skály. Ale protože má zpěvačka zároveň vkus a hudbu doopravdy cítí, nikdy se neuchyluje, jako leckteré jiné, podobně hlasově disponované, ale jinak méně „obdařené“ vokalistky, k pouhým exhibicím, nebo dokonce ke kontinuálnímu „řvaní“.

Přestože ji na koncertě ve více než sto let starém sále austinského divadla Paramount doprovázel big band (ve zmenšeném obsazení s „pouhými“ deseti dechy), v žádném případě nejde o tradiční nahrávku v retro swingovém duchu, přestože se právě na to snaží nalákat vydavatelova anotace. Prostě se tu hraje hudba typická pro Ruthie Fosterovou, tedy jak coververze, tak její vlastní písně, jen prostě v jiných aranžmá, než jsme zvyklí. Jejich autory jsou producent John Beasley, který má bohaté muzikantské zkušenosti včetně spolupráce s Milesem Davisem, a kapelník John Mills.

Jak bylo řečeno, jedním z žánrů, jejichž souběhem je styl Ruthie Fosterové, je gospel. A jedním takovým, autorským Brand New Day, se tady začíná (hned po typicky americkém přivítání zpěvačky na pódiu její vlastní malou dcerou – ne že by takové berličky v potřebě dostat publikum „na lopatu“ od samého začátku měla zrovna tato dáma zapotřebí). Spolu s Fosterovou se zapojují i tři černé vokalistky, samotný orchestr přijde ke slovu až v poslední minutě ve funky rytmu.

Jednou z kuriozit alba je Ring of Fire Johnnyho Cashe, vlastně úplně překopaný rytmicky, tempem i melodicky do popsoulové, avšak velmi vkusné podoby.

V gospelovém stylu, pokaždé za trochu jiný konec chyceném, se pohybuje i titulní píseň Fosterové posledního studiového alba Joy Comes Back nebo naopak poměrně staré ozdoby jejího repertoáru Death Came A Knockin’ (Travelin’ Shoes) či Woke Up This Morning. Album začne spět do finále s jedním ze zpěvaččiných autorských rhythm and bluesových hitů Phenomenal Woman, až pak, v posledních dvou číslech přichází typický bigbandový repertoár, sinatrovka Fly Me To The Moon a weillovka Mack The Knife. Paradoxně (?) největší síla alba je však v předchozím materiálu.