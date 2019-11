RECENZE: Sametové variace Jiřího Kyliána. Tanečníci zvládají zachycovat umělcova génia

Balet Národního divadla v Praze těsně před třicátým výročím pádu komunismu uvedl dvě choreografie Jiřího Kyliána, které nahradily části složeného večera Mosty času zařazeného do repertoáru v loňském roce při příležitosti stých narozenin vzniku Československa a také jako pocta výjimečnému umělci, který byl letos v březnu jmenován členem prestižní francouzské Akademie krásných umění.

Večer tvořený kvartetem vybraných choreografií pod názvem Kylián – Mosty času se dostal do repertoáru ND Praha teprve v minulé sezoně a hned získal Cenu Divadelních novin. Vedení souboru aktuálně provedlo ve složení inscenace změny, a tak se dostalo i na další práce z Kyliánovy bohaté produkce. Původně zařazenou Symphony of Psalms nyní výjimečně nahradila po tři večery Forgotten Land v interpretaci hostujícího Korejského národního baletu. Opus Gods and Dogs pak suploval Bella Figuru s tím, že oba tyto tituly zůstávají nadále v náplni Mostů času spolu s Petite Mort a Sechs Tänze zachovanými z původní nabídky.

Při nastudování baletu na Sinfonii da Requiem od Benjamina Brittena se Kylián inspiroval obrazem Tanec života od Edvarda Muncha spolu s představou krajiny mizící v moři. Forgotten Land (Zapomenutá země) je prodchnuta Kyliánovou bohatou fantazií. Přestože si dílo odbylo premiéru v roce 1981, jeho taneční materie vás zasáhne svou niterností a výtvarnou barvitostí dokreslující metafory baletu.

Černo-červené zadní plátno se stříbřitými odlesky vzbuzuje dojem nekončící plochy se zataženou oblohou: v popředí stojí dvanáct tanečníků, udělají dva kroky vzad, trupem zakrouží v hlubokém záklonu a repeticí této vazby vzbuzují napětí doprovázené zvuky příboje. První dvojice oděná do černého (ze středu šatů baleríny prosvítá červená) razantně vstupuje do prostoru. Proráží ho nejen ostré seknutí paže tanečnice těsně nad hlavou partnera, ale i vysoké polohy nohou a sofistikované průplety těl.

Duety odlišené témbry ženských splývavých sukní vyvolávají různé asociace a pulsují rychlým tepem. Změny ve vedení pohybu a jeho frázování se podřizují temporytmu a náladám skladby stejně naléhavé jako taneční textura. Korejští tanečníci vystihli její kontinuální tok s velkou dávkou empatie pro tvarování neoklasických tanečních proměn vyžadujících pohotovost, cit pro zachycení sebemenších detailů v náklonech, gestice, postuře.

Jako štvanci

Neuvěřitelnou proměnlivost Kyliánových modelací dokládají rovněž Gods and Dogs (Bohové a psi) z roku 2008, již nás přenáší do zcela jiné pohybové dimenze. Černo-béžová kombinace scénického návrhu dává vyniknout fyzičnosti členů baletu ND Praha. Tanečnice v kalhotkách, ve vršcích bez rukávů, jejich partneři jen ve volných světlých kalhotách se katapultují do kombinací vyžadujících maximální flexibilitu a um ovládat fysis navigovanou prudkými impulsy na hrací ploše i mimo ni, když v některých momentech sklouzávají po schodech do orchestřiště. Na pozadí černého horizontu se odráží stíny neklidných těl hnaných do extrémních poloh a pozic. Občas se objeví na projekci běžící pes, který se stejně jako osm tanečníků řítí vpřed hnán instinkty, obavami i touhou po dobrodružství.

Vybrané fragmenty z děl Ludwiga van Beethovena tříští elektronická mixáž skladatele Dirka Haubricha paralyzující tanečníky v nervních záškubech. Zadní, tmavá opona vyjíždí nejprve jen kousek vzhůru a odkryje zlatavé proužky prostupné stěny. Z hlubokého, tmavého prostoru rýsujícího se za ní vchází později jednotlivci na jeviště – jako by opouštěli třináctou komnatu plnou neklidných myšlenek. Když zlatavá clona sjede dolů v celé své kráse, působí jako očistný déšť smývající pochybnosti, bolest, smutek a slzy.

Díky tanečníkům, zejména Jakubu Raškovi, Francescovi Scarpatovi a Kristýně Němečkové, kteří s maximální přesností zachytili tělesné výzvy, se mnohé momenty vryjí nezapomenutelně do paměti a dávají vědět o Kyliánově géniu. Co víc si přát...