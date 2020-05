RECENZE: Sarah & The Adams hrají americkou hudbu v češtině

Trvalo to šest let, než písničkářka Šárka Adámková se svou skupinou Sarah & The Adams přišla s novým, třetím albem Pověz mi. Část té doby strávila zpěvačka krásnou povinností mateřství, ale roli jistě sehrála i potřeba upřednostnit kvalitu před rychlostí. Na té části scény, na níž se Sarah & The Adams pohybují, to naštěstí nepřináší problémy.

Toho, pro kterého není název kapely Sarah & The Adams novinkou, možná zarazí český název nového alba. Ta předchozí se jmenovala My Place a Thank You a Adámková si na ně napsala texty v angličtině, čímž jen podtrhla ladění celého výrazu kapely, která se zhlédla v jemnější, niternější podobě současné americany. Toto hudební ladění přetrvává dodnes, všech jedenáct písní je ovšem otextováno česky. Což je do značné míry příjemná změna, zpěv Šárky Adámkové jako by získal ještě barevnější rozměr než dřív a větší výrazovou šíři. Málo platné, mateřština je prostě mateřština i pro toho, kdo cizí jazyk ovládá bez problémů. Jiná věc jsou samotné texty, ve kterých by se dalo najít dost klišé, tzv. velkých slov i poněkud nešikovných obratů. Díky zpěvaččině ponoru do písní a citelnému vnitřnímu angažmá ale nepůsobí směšně, trapně, dokonce vlastně ani neobratně. Důvěryhodnost je to, co je tady potřeba postavit na první místo. Už bylo řečeno, že album Pověz mi pokračuje v hudebním modelu, který skupina Sarah & The Adams na české scéně už tradičně zosobňuje. Je to dáno nejen producentem a kytaristou Michalem Gregorem, ale také členstvím jednoho z největších znalců a propagátorů americany u nás, hráče snad na všechny strunné nástroje Josefa Štěpánka v kapele. Ten zde probarvil písně nejen klouzavými zvuky steel kytar, ale v jeho instrumentáři jsou i víceméně exotické, resp. málokde slyšitelné nástroje, jako je třeba mandola (tedy mandolína s hlubším zvukem) nebo terciová kytara (neboli kytara naopak s vyšším laděním než běžná). Aranžérská bohatost a zajímavost je jedním ze zásadních plus alba - a této kapely vůbec. Podporuje nevtíravé melodie a v neposlední řadě posiluje dynamiku nahrávek, kterou by, mimochodem, tihle muzikanti také mohli vyučovat. Ostatně, i zbytek kapely tvoří vrcholní profíci, stojící mimo tuto kapelu hlavně v jazzových vodách, basista Rastislav Uhrík a bubeník Martin Novák. Není mimochodem náhoda, že Štěpánek s Novákem hrají spolu také v kapele Blue Shadows Petra Ostrouchova, která je hudebně na podobné lodi. A že také doprovázeli Vladimíra Mišíka na jeho loňském vynikajícím albu Jednou tě potkám. To jsou všechno referenční body pro ty, kterým Sarah & The Adams doposud unikala. Líbí-li se jim, album Pověz mi je určitě nezklame.