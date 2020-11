RECENZE: Schovávaná s polským bohem. Nový dokument je katalog náboženských obskurností

VARŠAVA Český dokumentarista Karel Žalud a jeho štáb se vydávají do Polska, aby tam zjistili, proč je polský národ tak notoricky věřící, zatímco ten český naopak. Filmař sám se zdá být ve svém českém ateismu poněkud nalomen a možná v Polsku skutečně hledá boha. Nachází však vesměs jen negativní projevy církevní moci a jejího propojení s tou státní. To je stručný obsah dokumentu Jak Bůh hledal Karla, který se představil na stále ještě probíhajícím online festivalu Ji.hlava.

Jeden z háčků tohoto filmu (ten zábavnější) je v tom, že pod jeho režií není podepsán Karel Žalud, nýbrž dvojice Vít Klusák a Filip Remunda. Karel Žalud (jinak autor oceňovaného dokumentu Uzamčený svět mapujícího život ve vězení) ve filmu účinkuje pod jejich taktovkou a je divákovi předložen ke zkoumání stejně jako Poláci, s nimiž se potkává. Ovšem zatímco polští aktéři pravděpodobně skutečně mluví a jednají sami za sebe, u Karla si nemůžeme být jisti, co je hra a co případně pravda. Švejkovská figura navštěvuje náboženská shromáždění prodchnutá kýčem, zavádí řeč s jeptiškami či faráři a vyvolává různé podoby srážky dvou velmi odlišných diskurzů.

Karel a jeho štáb (tedy kameraman, zvukař a překladatelka) spolu živě diskutují, reflektují svou situaci, včetně Karlova zakolísání v ateismu, a dál tím diváka znejisťují, na kolika úrovních se tahle hra vlastně hraje.

To hlavní, co tvůrci chtějí předvést, je nicméně zřetelné poměrně jednoznačně. Film dokumentuje neblahé důsledky toho, když je víra příliš okázalá a když má církev politické či zištné ambice nebo kryje zlo ve svých řadách. Dokumentární štáb sleduje znepokojivý kult fanatického Radia Maryja, navštíví terapeutické společenství vedené knězem obviněným z obtěžování kolegyň a snaží se i konfrontovat strůjce nepravostí. S někdejší obětí sexuálního zneužití se (bez úspěchu) vypraví za penzionovaným knězem-predátorem. Dost času stráví s exorcistou vykládajícím prapodivné zkazky. A tak dále.

Vychází z toho katalog obskurností, které může katolictví a vlastně jakékoli náboženství produkovat, povýšený ovšem (a to je ten druhý, méně zábavný háček) na vyčerpávající zprávu o víře v Polsku. Jistě, vzmach tamní bigotnosti je důležité téma, aktuálně připomínané zákazem potratů. Je-li však dokument postaven na hře, že Karel poctivě hledá boha, pak se mohl více snažit také při hledání oněch pověstných deseti spravedlivých. Nebo takoví nejsou? „Mně z toho leze to, co si můžu najít na internetu. A my jsme k tomu udělali obrázky,“ říká protagonista sebekriticky svému štábu asi tak ve čtvrtině filmu. Na výrazný obrat se však po zbytek snímku čeká marně.