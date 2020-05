RECENZE: Snaha v čase korony. Novému sitcomu České televize zatím chybí povedený materiál

PRAHA Česká televize v pondělí zveřejnila první plod odvážného záměru zareagovat na koronavirovou krizi aktuálním sitkomem.

Tím nejvtipnějším na úvodním dílu seriálu Láska v čase korony bezpochyby bylo úvodní slovo hlavního tahouna projektu Tomáše Baldýnského a dramaturga Zdeňka Duška, kteří divákům vysvětlili, jak se jim samotným i hercům v seriálu dostaly na hlavu průhledné plastové krabice.

Přestože šlo zdánlivě jen o omluvu za nepříjemnou okolnost vynucenou právním oddělením televize a krychle na hlavách vystupují v prvním plánu coby obtížný prvek, který ruší přirozenost hereckých akcí, ve skutečnosti je to právě tahle bizarní součástka, která nový seriál povýšila na skutečně autentickou výpověď o absurditách karanténních opatření v Česku. A to, že se divák musí během celého dílu vyrovnávat s těžko přijatelnou změnou známého a přirozeného obrazu (až si nakonec zvykne!), je docela podnětná mentální hra.

Zároveň ovšem zůstala tahle hra v kostky po velkou část děje tím jediným, čím se šlo doopravdy bavit. Velmi krátký čas na přípravu a mimořádná situace samozřejmě redukují i nároky, které lze vůči takovému produktu mít. Za všech okolností lze však zároveň doufat v příjemné překvapení, a to se, pokud jde o představené příběhy, zatím příliš nedostavilo. Nejnadějněji se jeví linie manželské dvojice Petra a Anny (hrají je skuteční životní partneři Petr Vršek a Zita Morávková), které situace uvěznila ve společném bytě právě v tom nejnevhodnějším okamžiku, když se totiž Anna odhodlala manželovi sdělit, že ho opouští. Schránčlivého Petra a jinde zamilovanou Annu doplňuje Anina přítelkyně na obrazovce Hedvika v podání Ivy Pazderkové. Relativně inspirativní situace však zatím přinesla jen jeden obtížně zapomenutelný toaletní vtip a nijak zvlášť výraznou expozici postav.

V druhé linii vystupuje maturant Franta, jehož rodiče odjeli do zahraničí a on sám kvůli tomu z jakéhosi důvodu už před krizí přestal chodit do školy. Hraje počítačové hry a nemá představu o rychle se měnícím světě. Je nicméně prostřednictvím obrazovky v kontaktu se svou profesorkou češtiny a zároveň sousedkou, která pro změnu uvízla v Uničově uvrženém do přísné karantény. Češtinářka úkoluje Frantu, aby v nouzi pomohl jejímu manželovi, málo soběstačnému a dost militantnímu seniorovi. Původně neochotný Franta jde díky zprávám o obecně těžké situaci seniorů v karanténě do sebe, ovšem mimo jiné kvůli nutnosti zakrývat si obličej nedopadne žádný jeho dobročinný pokus dobře. I tady lze ocenit snahu autorů i herců a snad i jistý nadějný potenciál, nicméně předvedené situace zatím skončily v hodně dětinské rovině.

Pokud jde o reflexi samotného mimořádného stavu, je v sitkomu jejím nejvýraznějším a nejcennějším projevem již zmiňované zapouzdření hlav v plastových krychlích. První díl se ovšem odehrál na samém počátku vládních opatření, a tak se jednotlivá omezení nebo naopak možnosti, které situace postupně přinesla, do příběhů ještě patrně promítnou.

Láska v čase korony je rozhodně sympatická svou snahou nabídnout odlehčenou alternativu k nervóznímu či patetickému přemítání o koronakrizi. I proto jí lze přát do dalších dílů ještě víc povedeného materiálu, než je v tom prvním.