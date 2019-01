RECENZE: Temný případ. Hloubavá detektivka funguje skvěle i potřetí

ARKANSAS Třetí řada detektivního seriálu HBO Temný případ stojí na hereckém výkonu Mahershaly Aliho, který představuje jednoho muže ve třech velmi různých obdobích.

Seriál autora Nika Pizzolatta přišel v roce 2014 jako zjevení – ukázal, jak by také mohl vypadat opravdový detektiv, kdyby měl charisma herce Matthewa McConaugheyho, náladu pod psa a velmi specifický světonázor. Po letech obnovené vyšetřování bizarních louisianských vražd s okultním podtextem dalo prostor střetu dvou naprosto odlišných osobností – uhrančivého a rozpadajícího se Rusta Cohlea (McConaughey) a jeho „normálního“ parťáka Martyho Harta (Woody Harrelson), jehož život se ovšem rovněž ocitl v troskách.

Po vysoko nasazené laťce první řady přišlo s tou druhou (celkem přirozeně) jisté zklamání, i když herecké obsazení bylo opět exkluzívní (Colin Farrell, Vince Vaughn či Rachel McAdamsová) a příběhu nechyběly očekávané temné linky. Přesto řada zasazená do Kalifornie nedosáhla hypnotického efektu té úvodní.

Totéž platí io té nejnovější, která se odehrává v Arkansasu. Nedočkáme se v ní (respektive rozhodně ne v prvních pěti epizodách, které dostali recenzenti ke zhlédnutí) tak epických zločinů, tak silně působícího prostředí ani detektiva s tak strhující, vymknutou inteligencí jako před pěti lety. Její ústřední motiv je přesto silný a stavba příběhu dává vyniknout hereckým kvalitám Mahershaly Aliho. Autor projektu Nic Pizzolatto se opět vrátil k metodě různých časových rovin, tentokrát dokonce tří a značně vzdálených. Případ se začíná odehrávat v roce 1980, kdy v arkansaském městečku zmizely dvě děti, dvanáctiletý chlapec a jeho desetiletá sestra. Rodina zmizelých dětí patří k vrstvě nazývané v Americe „white trash“, bílá chátra, a nebudí žádnou velkou důvěru, to ovšem nijak nezmenšuje tragédii, která se stala.

Případ řeší dvojice detektivů – černoch Wayne Hays (Mahershala Ali) a jeho parťák Roland West (Stephen Dorff), bohužel však bezúspěšně: během pátrání sice vyjde leccos najevo, pachatel ovšem uniká. Hays si z tohoto „prvního kola“ odnáší trauma, ale také přité příležitosti získal životní partnerku, učitelku angličtiny a spisovatelku Amelii (Carmen Ejogová), která případ zpracovává do své knihy.

Druhá rovina se odehrává o deset let později, v roce 1990, kdy případ znovu ožije – objeví se totiž možnost, že by pohřešovaná dívka mohla být ještě naživu. Hays a West jsou povolání k novému vyšetřování, které opět umožní nahlédnout celou záležitost z nového pohledu, ale to hlavní, tedy úplné vyřešení případu a případnou záchranu zmizelé dívky, nepřináší.

Paměť neslouží, ale odhodlání trvá

Třetí rovina se odehrává celých pětatřicet let poté, co se děti na arkansaském venkově ztratily. Případ neustále budí dohady, zajímá se o něj štáb televizního investigativního pořadu, který zpovídá i Hayse. Zestárlý vyšetřovatel se snaží spolupracovat, ale vzpomínky jej rozrušují a navíc se na ně nemůže tak docela spolehnout. Hays trpí poruchami paměti a občas se mu stane i to, že se někde ocitne a neví, jak se tam dostal. Iv tomto stavu v něm však sílí odhodlání, podpořené dalšími novými informacemi, ještě se naposledy do případu ponořit. Pokusí se pro to zlákat i svého bývalého parťáka Westa, který zatrpkle žije na samotě se smečkou psů. Ještě pořád to má cenu, domnívá se Hays, jemuž tento nevyřešený případ do značné míry zničil život.

Důraz se postupně přesouvá právě na tuto současnou rovinu a Mahershala Ali je v ní vynikající. Hays, který si prošel fázemi odhodlaného mladého vyšetřovatele i ostrého, ale už okoralého profesionála s rozpadajícím se vztahem, ve stáří získává vlídnost a moudrost, kterou však užírá neúprosná choroba. Čtyřiačtyřicetiletý Ali představuje všechny tři fáze (i za pomoci skvělé masky) bezchybně, v té poslední však má příležitost k opravdu propracovanému a silnému portrétu stárnoucího muže, který jde do poslední bitvy a snaží se dát svému životu smysl. Drama vyšetřovatele, jenž se snaží splnit „dürrenmattovský“ slib, že vyřeší tíživý zločin, plní novou řadu seriálu napětím, které není okázalé ani prvoplánové a vede diváky pod povrch. To je jedna z věcí, jež od Temného případu čekáme.